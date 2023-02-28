Devlet Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti, soluğu o takımda aldı! Yeni takımını müjdeledi













TÜRK SPORUNU SİYASİ KUTUPLAŞMAYA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞANLAR TARİHİ YANLIŞIN TAM ORTASINDA

BAHÇELİ'NİN YENİ TAKIMI

BİR YIL İÇERİSİNDE YENİDEN İNŞA EDİLECEK

KILIÇDAROĞLU BAŞARILI OLMAYACAK

Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında yapılan 'hükümet istifa' sloganlarına sert tepki göstermişti. Bahçeli, Türk sporunun siyasi kutuplaşmaya çekilmek istendiğini belirterek, tribünlerdeki provokatörlere karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. TBMM Grup Toplantısı'nda açıklama yapan Bahçeli, yeni takımının Karagümrük olduğunu duyurdu.MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Türk milleti tarih yapmış ve tarih yazmaya devam eden bir millettir. Acıları paylaşmakla hafifletiriz. Bizim özgün değerlerimiz felaketler karşısındaki en büyük dayanağımızdır. Felaketler karşısında daha dayanıklı olmayı öğrendik ve umutlarımızı diri tuttuk. Bölgeye günlük 10 binden fazla çadır gönderiliyor. Gerçekler gözümüzün önünde. Devleti ve hükümeti suçlayanlar sorunlu ve kötü niyetlidirler. 130 noktada konteyner kentler kuruluyor. Depremlerde zarar görenlerin sayısı çok yüksek. Tabii ki bazı eksiklikler olabilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevinin başındadır ve mağdurların yanındadır. Hiç kimse yalnız değildir. Siyasi ve ekonomik rant peşinde olanların amacı bozgunculuktur. Hükümeti istifaya çağırmak, bir avuç fanatik ve yasa dışı grupların iç ve dış bağlantılı siyasi komplolarına hizmet eden bir zillettir. Tribünleri kışkırtanlar tespit edilmeli ve cezalandırılmalıdır. " diye belirtti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tribünlerde 'hükümet istifa' sloganlarının atılması ve Türk futbolunun siyasileştirilmesi çabalarına sert tepki gösterdi. Bu tür davranışların depremzede kardeşlere saygısızlık olduğunu belirterek, Türk sporunun siyasi kutuplaşmaya sürüklenmesi isteyenlerin tarihi yanlışın tam ortasında olduğunu söyledi. Bahçeli, hükümete istifaya çağrıda bulunulmasının ve tribünlerde kaos yaratılmasının, zillet komplosunun bir parçası olduğunu vurguladı. Herkesin yerini, yurdunu ve haddini bilmesi gerektiğinin altını çizdi ve ülkesine ve milletine sırt dönmüş odakların zilletin değirmenine su taşıdığını belirtti.Depremin yıkıcı etkileriyle mücadele edilen bu zorlu süreçte Türk futbolunu siyasi bir araca dönüştürmeye çalışanların çirkin planlarına şahit oluyoruz. Hükümeti istifaya çağırmak, bir avuç fanatik ve yasa dışı grupların iç ve dış bağlantılı siyasi komplolarına hizmet eden bir zillettir. Tribünleri kışkırtanlar tespit edilmeli ve cezalandırılmalıdır. Bu sebeple, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğimden ayrılmak zorunda kaldım. Bundan sonra ben Karagümrük takımının taraftarıyım.Deprem sonrası yıkılan binaların yerine yenileri yapılacak ve yeni yerleşim alanlarının haritası 11 ilimizi kapsayacak şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Bölge halkı rahat bir nefes aldı. Nurdağı ve Islahiye ilçelerindeki çalışmalar ise cuma günü başladı. Bir yıl içerisinde tüm il, ilçe ve köylerimizin yeniden inşa edilmesi tamamlanacak. Ancak, orman alanlarının konut alanına açılacağına dair yapılan söylemler kaygı uyandırıyor. Orman vasfını kaybetmiş alanlarda konut yapmanın doğaya zarar vermesi kaçınılmazdır. Muhalefetin gerçekleri saptırarak hangi amaçla ve kime hizmet ettiği ise açıkça görülmektedir. Eleştiriler maksatlıdır ve deprem yardımlarının gecikmesiyle eleştiri yapanlar, inşaat kararnamesini hızlıca çıkardığımızda ise konutların tamamlanıp teslim edilmesiyle övünmektedirler. Bu sevimsiz ve bozuk çevreler, milletimizin dertlerine üzülmeyen ve sevinciyle sevinmeyen kişilerdir.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Depremzedelere ne çadır ne de mobil duş götürebildiniz" sözleri, sürekli karamsarlık ve umutsuzluk yayarak devlete ve millete karşı bir davranıştır. Kılıçdaroğlu'nun kendi içinde çelişkiye düştüğü açıkça görülmektedir. Acımızla sevincimiz bir, ancak Kılıçdaroğlu'nun başarılı olabileceğine inanmak zordur. Türk milletine muhabbet ve saygıdan önce Cumhurbaşkanlığı adayı olmak ne kadar öncelikli olabilir? Partisinden seçim yetkisi alan biri neyi değiştirebilir? Atatürk'ün koltuğunda oturmanın nedeni nedir? İmar affıyla ilgili kanun teklifini kim vermişti? 11 ilin yeniden inşa edilmesi gereken süreçte, bir masada uzlaşamayanlar Türkiye'yi hedeflerine ulaştıramazlar. 6'lı masa enkazın altından kalkamaz, yıkımı kaldıramaz ve tek bir adım bile atamaz. Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'nin milli ve üniter yapısını korumak için kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türk vatanı bizim ebedi yuvamızdır ve Türkçe, bizi bir arada tutan resmi dilimizdir.