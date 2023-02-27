Devlet Bahçeli'den flaş karar: Üyelikten ayrıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu













Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığı, MHP Medya, Tanıtım, ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından duyuruldu.Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem dolayısıyla 44 binden fazla vatandaşın şehit olduğu dönemde futbol maçı izleme bahanesiyle tribünlerde tahrik edici birtakım faaliyetlerin şehitlere ve millete yapılmış bir saygısızlık olduğunu dile getiren Özdemir, "Beşiktaş JK - Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden ayrılmıştır. İlgi ve bilgilerinize sunarım" açıklamalarında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medyasından yaptığı açıklamada, son yüzyılda meydana gelen en büyük deprem için çabalar devam ederken Fenerbahçe-Konyaspor futbol maçında tribünlerden duyulan 'istifa' sloganlarını 'sorumsuzluk ve şuursuzluk' olarak değerlendirdi. Galatasaray-Alanyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor arasında yapılacak maçlarda da aynı durumun yaşanması halinde, futbol kulüplerinin oyuna ve tuzağa düşmüş olacağının netlik kazanacağını dile getiren Devlet Bahçeli, "MHP, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. MHP, konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir" ifadelerini kullandı.