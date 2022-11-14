Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 00:05

Devlet Bahçeli kimdir, nereli, yaşı kaç? Devlet Bahçeli biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Devlet Bahçeli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Uzun süredir MHP Genel Başkanlığını yapan Devlet Bahçeli’nin biyografisi hakkında detaylar merek konusuydu. İşte devlet bahçeli hakkında tüm detaylar...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 00:05
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Devlet Bahçeli kimdir, nereli, yaşı kaç? Devlet Bahçeli biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
 

Haberlerde sıkça ismini duyduğumuz Devlet Bahçeli uzun süredir MHP Genel Başkanlığını yapmaktadır. Ülkücülerin “Devlet Baba” dediği ünlü siyasetçi hakkında birçok detay merak edilmektedir. Ünlü siyasetçinin biyografisi ele alındığında birçok başarı elde ettiğini rahatlıkla söyleye biliriz.

devlet bahçeli

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

Devlet Bahçeli 1948 tarihinde dünyaya gelerek günümüzde 74 yaşındadır. Ünlü siyasetçi ülkemizin Osmaniye ilinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Osmaniye'de, ortaokulu ise İstanbul’da bitirmiştir. Lisede Etiler Özel Ata lisesinde eğitim alarak üniversite eğitimi için Ankara'ya geçiş yapan siyasetçi üniversite eğitimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisinde tamamlamıştır. Bunun yanı sıra 1967 tarihinde Üniversite’de devam ettiği sırada Ülkü Ocakları Kurucusu ve yöneticisi olarak görev almıştır. Ünlü siyasetçi Hem akademik anlamda hem de siyasi anlamda çalışmalarını sürdürmüştür.

Birçok siyasi derneğin kurucuları arasında olan ünlü siyasetçinin içinde olduğu derneklerde bazıları hakkında, 1970 yılından itibaren Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar derneğinin kurucularından biri oldu. Üniversite akademi ve Yüksekokullar Asistanlığı kurucularından biri olarak da bir süre genel başkan olarak görev yapmış olduğu söylene bilir.

Bir yandan okul hayatı ile ilgilenirken siyasi olarak da kendini geliştirmeye özen göstermiştir. Siyasi konularda kendini geliştiren Bahçeli bir yandan da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler İktisat sonrasında doktora yapmıştır. Okul hayatındaki başarılarının yanı sıra ünlü siyasetçi, Türkiye dünya ekonomisi ve Türk-İslam alemi gibi konularda çok önemli araştırmalar yapıp geliştirmiştir.

12 Eylül 1980 tarihinde tutuklanmış cezaevine konmuş MHP ve Ülkücü yönetimleri hiç yalnız bırakmayarak ülkücü kadrolarda çeşitli görevlerde yer almıştır.

devlet bahçeli

Ünlü siyasetçi Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş tarafından görev nedeniyle 17 Nisan 1987 tarihinde üniversitedeki öğretim görevini bırakmıştır. Okul hayatı devam ederken kendini siyasi anlamda da geliştiren ünlü siyasetçi 19 Nisan 1987 tarihinde Büyük Kurultayda parti yönetimine seçilerek genel sekreterlik yaparak hizmet vermiştir. MHP'nin kadrolarında uzunca süre Genel Sekreterlik, Genel Başkan yardımcılığı gibi görevler yaparak hizmet vermiştir. Alparslan Türkeş’in 4 Nisan 1997 tarihinde vefat etmesi ile beraber 6 Temmuz 1997 tarihinde yapılan MHP 5. Olağanüstü Kongresinde Genel başkan olmuştur.

Devlet Bahçeli, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde yüzde 18,2 oy almış ve 127 milletvekili ile mecliste yer almıştır. MHP ikinci parti olmuş ve DSP, ANAP ile Koalisyon hükümeti oluşmuş ve başbakan yardımcılığı görevi yapmıştır.28 Mayıs 1999 ve 18 Kasım 2002 tarihleri arasında bu görevi başarıyla yerine getirmiştir.

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerde MHP yüzde 8,34 oy oranı almış ve Meclise girememiştir. Genel Başkan Bahçeli istifa kararı almış fakat 2003 tarihinde yine Olağan Kongre yapılmış bu yapılan kongrede tekrar göreve getirilmiştir.

Devlet Bahçeli'nin hayatını ne kadar okuldaki aldığı başarılar ve siyasi anlamda yaptıkları ile ele alsak da ünlü siyasetçi hiç evlenmemiştir. 

EDİTÖR
Rabia Yağmur Çelik
Rabia Yağmur Çelik
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