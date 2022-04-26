Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu

Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Sayın Devlet Bahçeli ilk önce teröre değindi .Türk milletinin terörün belini kıracağını belirten Bahçeli teröristlerin döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaklarını ifade etti. Terör örgütlerinin kırsal alanlardan sökülüp atılmalı gerektiğini belirtirken terörün nereden kaynaklandığını ,hainlerin nerede barınıp saklanıyorsa meşru hedeflerin oralar olduğunu aktardı.
Açıklamalarına devam eden Bahçeli “Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir.” Dedi.
Pençe-Kilit Harekatlarına değinen Bahçeli Zap bölgesinde bayram temizliği yapılarak terör örgütlerinin kırsal alanlardan sökülüp atılması gerektiğini belirtti.
“Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Bir babayiğidimiz, aslan parçamız, bir yiğidimiz Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenen hainleri ümit ve temenni ediyorum ki ya leşini yere serecek ya da başlarına çuval geçirerek, Türk adaletine teslim edecektir.”
“Zillet ittifakını Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir. Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mayası da, mimarı da, mihmandarı da büyük Türk milletidir.”
ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım iddialarına değinen Bahçeli soykırımdan bahsetmesinin hükümsüz olduğunu ve kınanması gerektiğini belirtti.
BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
TBMM çatısı altında Ermeni diasporasının bir ajanı bulunmaktadır. Sözde Ermeni iddiaları tasarısı Türkiye'yi tahrik etmek için kurgulanmıştır.
Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına züldür.
Zillet İttifakı'nın trafoları patlaktır. Kılıçdaroğlu iyi bilmelisin ki Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın.
Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, sahte gülümsemelerle günü kurtardıklarını sanıyorlar.
(Osman Kavala kararı) Hukukun kararına saygı duyulmalı.
Açıklamalarına devam eden Bahçeli “Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza musallat olanlar bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerdir.” Dedi.
Pençe-Kilit Harekatlarına değinen Bahçeli Zap bölgesinde bayram temizliği yapılarak terör örgütlerinin kırsal alanlardan sökülüp atılması gerektiğini belirtti.
“Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Bir babayiğidimiz, aslan parçamız, bir yiğidimiz Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenen hainleri ümit ve temenni ediyorum ki ya leşini yere serecek ya da başlarına çuval geçirerek, Türk adaletine teslim edecektir.”
“Zillet ittifakını Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir. Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mayası da, mimarı da, mihmandarı da büyük Türk milletidir.”
ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım iddialarına değinen Bahçeli soykırımdan bahsetmesinin hükümsüz olduğunu ve kınanması gerektiğini belirtti.
BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
TBMM çatısı altında Ermeni diasporasının bir ajanı bulunmaktadır. Sözde Ermeni iddiaları tasarısı Türkiye'yi tahrik etmek için kurgulanmıştır.
Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına züldür.
Zillet İttifakı'nın trafoları patlaktır. Kılıçdaroğlu iyi bilmelisin ki Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın.
Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, sahte gülümsemelerle günü kurtardıklarını sanıyorlar.
(Osman Kavala kararı) Hukukun kararına saygı duyulmalı.