SİYASET
16 Mayıs 2023 - 19:44

Devlet Bahçeli'ye yehni görev tanımı: Meclis Başkanı seçimine kadar başkanlık yapacak!

Yeni dönemde TBMM'nin kıdemli üyelerinden Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin açılış oturumuna başkanlık edeceği açıklandı.

SİYASET
16 Mayıs 2023 - 19:44
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Devlet Bahçeli'ye yehni görev tanımı: Meclis Başkanı seçimine kadar başkanlık yapacak!


14 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye sadece cumhurbaşkanı değil, milletvekili de seçti.

Kıdemli Milletvekili olarak tanımlanan Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM'nin ilk oturumunun başlangıcından Meclis Başkanı seçimine kadar geçici başkan olarak görev yapacak.



Devlet Bahçeli'ye yeni görev tanımı Meclis Başkanı seçimine kadar başkanlık yapacak

Bilindiği üzere geçici başkan, yeni bir başkan seçilene kadar Meclis Başkanı olarak yetkilere sahiptir. Devlet Bahçeli'nin dışında aynı yıl dünyaya gelen Yeşil Sol Partisi'nin Diyarbakır Milletvekili olarak seçilen Cengiz Çandar ile CHP'nin İstanbul'dan Milletvekili olarak seçilen İlhan Kesici'nin yeni parlementoda en yaşlı üye şeklinde yer alacağı belirtildi.

Diğer taraftan; 28. Kongre 479 erkek ve 121 kadın üyeye sahip olacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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