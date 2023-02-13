3 Kamu Bankaları (Ziraat, Vakıf ve Halkbank), nakit ihtiyacı olan herkese büyük bir müjdeyle düşük faizle 50.000 TL destek sağlamaya başladı. Bu destek, başvurusunda bulunan herkese nakit paraya ihtiyaç duyanlar ve toplu para gereksinimleri olanlar gibi kişilere sunulmaktadır. Destek başvurusunda bulunan kişilerin şartları karşılarlarsa başvuru sahipleri düşük faizli 50.000 TL para alma şansına sahip olacaktır. Bu müjde, nakit paraya sıkışanlar ve toplu paraya ihtiyacı olan herkese çok büyük bir fırsat sunuyor.
Finans
13 Şubat 2023 - 13:00
Devlet bankaları bir kereye mahsus 50.000 TL destek verecek! Başvuru ekranı açıldı: Listeye dikkat!
3 Kamu Bankaları (Ziraat, Vakıf ve Halkbank), nakit ihtiyacı olan herkese büyük bir müjdeyle düşük faizle 50.000 TL destek sağlamaya başladı. Bu destek, başvurusunda bulunan herkese nakit paraya ihtiyaç duyanlar ve toplu para gereksinimleri olanlar gibi kişilere sunulmaktadır. Destek başvurusunda bulunan kişilerin şartları karşılarlarsa başvuru sahipleri düşük faizli 50.000 TL para alma şansına sahip olacaktır. Bu müjde, nakit paraya sıkışanlar ve toplu paraya ihtiyacı olan herkese çok büyük bir fırsat sunuyor.
Finans
13 Şubat 2023 - 13:00
EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN DA ALABİLİYORDevlet bankalarından kredi kullanmak isteyen kişilerin, 18 yaşından büyük olmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve düzenli gelire sahip olmaları şartı aranıyor. Ziraat Vakıf ve Halkbank, bu şartlara uyan herkese, düşük faizli 50 bin TL destek veriyor. Ancak, daha yüksek limitlerde kredi kullanmak isteyenlerin hipotek göstermeleri gerekiyor. Yüksek limitli krediler için, kamu bankaları tarafından vadeler 36 ay olarak belirlenirken, daha yüksek limitli krediler için vade sayısı 24 aya düşüyor. Bu şartları karşılayan herkes, 50 bin TL kredi imkanından faydalanabiliyor.
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