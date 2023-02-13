Finans
13 Şubat 2023 - 13:00

Devlet bankaları bir kereye mahsus 50.000 TL destek verecek! Başvuru ekranı açıldı: Listeye dikkat!

3 Kamu Bankaları (Ziraat, Vakıf ve Halkbank), nakit ihtiyacı olan herkese büyük bir müjdeyle düşük faizle 50.000 TL destek sağlamaya başladı. Bu destek, başvurusunda bulunan herkese nakit paraya ihtiyaç duyanlar ve toplu para gereksinimleri olanlar gibi kişilere sunulmaktadır. Destek başvurusunda bulunan kişilerin şartları karşılarlarsa başvuru sahipleri düşük faizli 50.000 TL para alma şansına sahip olacaktır. Bu müjde, nakit paraya sıkışanlar ve toplu paraya ihtiyacı olan herkese çok büyük bir fırsat sunuyor.

Finans
13 Şubat 2023 - 13:00
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Devlet bankaları bir kereye mahsus 50.000 TL destek verecek! Başvuru ekranı açıldı: Listeye dikkat!


3 Kamu Bankaları (Ziraat, Vakıf ve Halkbank), nakit ihtiyacı olan herkese büyük bir müjdeyle düşük faizle 50.000 TL destek sağlamaya başladı. Bu destek, başvurusunda bulunan herkese nakit paraya ihtiyaç duyanlar ve toplu para gereksinimleri olanlar gibi kişilere sunulmaktadır. Destek başvurusunda bulunan kişilerin şartları karşılarlarsa başvuru sahipleri düşük faizli 50.000 TL para alma şansına sahip olacaktır. Bu müjde, nakit paraya sıkışanlar ve toplu paraya ihtiyacı olan herkese çok büyük bir fırsat sunuyor.

3 KAMU BANKASI DUYURU YAPTI! ZİRAAT, VAKIF VE HALKBANK BU ŞARTLARA UYAN HERKESE DÜŞÜK FAİZLİ 50 BİN TL DESTEK VERİYOR! KAYNAK: 3 KAMU BANKASI DUYURU YAPTI! ZİRAAT, VAKIF VE HALKBANK BU ŞARTLARA UYAN HERKESE DÜŞÜK FAİZLİ 50 BİN TL DESTEK VERİYOR! 

Milyonlarca insanın güveniyle büyüyen Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın kamu bankalarının bu sabah yaptığı resmi açıklamaya göre, nakit paraya sıkışan ve toplu paraya ihtiyaç duyan herkese düşük faizli 50.000 TL nakit desteği sağlanacak. 36 ay vadeli ve ödeme erteleme imkanı ile verilen bu kredinin başvuru şartlarının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu kampanya ile birlikte kamu bankaları ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara el uzatmaya devam ediyor. Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın uyguladığı düşük faizli kredi kampanyasında, başvuruda bulunan herkes 50.000 TL'ye kadar nakit para sahibi olabilecek. Ayrıca kredinin vadesi 36 ay olacak ve bu süre içerisinde ödeme erteleme imkanı da sunuluyor. Böylelikle nakit paraya sıkışmış herkese ulaşılabilecek düşük faizli kredi kampanyası ile ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek sağlanmaya devam ediliyor.



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DÜŞÜK FAİZ ORANI VE UYGUN VADE SEÇENEKLERİ

Devlet bankaları, herkesin ihtiyacına uygun faiz oranları ile çok özel kredi seçenekleri sunuyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarından düşük faizli 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 1.29'dan başlayan faiz oranlarını kullanmak mümkün. Bu kredi desteğinde aylık taksit tutarı da kişisel bütçeye göre belirleniyor. Bu kampanyaya nakit paraya ihtiyacı olan herkes başvurabilir, müşteri olma şartı aranmıyor. Krediyi almak isteyenler için çok uygun ve avantajlı bir fırsat sunuluyor.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN DA ALABİLİYOR

Devlet bankaları, nakit sıkıntısı çeken tüm vatandaşlara düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Özellikle emekli ve asgari ücretle çalışanlara gelir belgesi sunması yeterli. Ayrıca bu bankalar, emekli maaşını taşıyan emeklilere özel avantajlar da sunuyor. 36 aylık taahhüt verenler hem kredi kullanabilecek hem de 5000 TL'ye kadar Maaş Promosyonu alma hakkına sahip olabilecek. Böylelikle emekliler nakit sıkıntısını gidermek için cazip kredi imkanının yanında avantajlı promosyon fırsatlarından da yararlanabilecek.

KAMU BANKALARI KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet bankalarından kredi kullanmak isteyen kişilerin, 18 yaşından büyük olmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve düzenli gelire sahip olmaları şartı aranıyor. Ziraat Vakıf ve Halkbank, bu şartlara uyan herkese, düşük faizli 50 bin TL destek veriyor. Ancak, daha yüksek limitlerde kredi kullanmak isteyenlerin hipotek göstermeleri gerekiyor. Yüksek limitli krediler için, kamu bankaları tarafından vadeler 36 ay olarak belirlenirken, daha yüksek limitli krediler için vade sayısı 24 aya düşüyor. Bu şartları karşılayan herkes, 50 bin TL kredi imkanından faydalanabiliyor.

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