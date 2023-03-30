Devlet bankaları el sıkıştı! Borçlular hemen başvuru yapsın: Borç kapatma kredisi dağıtacak!

Müjdeli haber! Borcu olanlara devlet destekli kredi fırsatı sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, borç kapatma kredisi için uygun faiz oranı ve 24 aydan 60 aya kadar vade imkanı tanıyan 3 kamu bankasını duyurdu. Kredi kartı veya banka kredisi borcu olanlar, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank aracılığıyla bu avantajlı kredi fırsatından yararlanabilirler. Borç kapatma kredisinin onayı hemen veriliyor ve kredi başvurusu aynı gün içerisinde hesaplara yatırılıyor.
Borç kapatma kredisinden yararlanmak isteyenler için belirli şartlar bulunuyor. Kredi notunun riskli seviyelerde olmaması, diğer bankalara olan borçların belgelerle kanıtlanması, toplam kredilerin 36 ayı geçmemesi, yasal takibe düşülmemiş olunması ve talep edilen kredi taksitlerinin aylık gelirin yarısını aşmaması gerekiyor. Ayrıca, ipotek talep edilebileceği ve gelir beyanı gerektiği unutulmamalıdır. Başvuru işlemleri banka şubelerinden veya online bankacılık kanalları aracılığıyla yapılabilir. Daha detaylı bilgi için 3 kamu bankasının resmi web siteleri ziyaret edilebilir. Borç yükünden kurtulmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!