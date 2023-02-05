Kredi
05 Şubat 2023 - 20:00

Devlet bankaları el sıkıştı: Nakit arayana anında 20.000 TL hızlı kredi verecek!

3'ü kamu bankası, 1'i özel olan dört banka, toplamda 20 bin liralık kredi vereceğini açıkladı. PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç sahiplerine kredi verecek. İşte detaylar...

Kredi
05 Şubat 2023 - 20:00
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Devlet bankaları el sıkıştı: Nakit arayana anında 20.000 TL hızlı kredi verecek!


Enflasyon ile birlikte gelen zamlar market raflarına da yansıdı. Alım gücü düşen vatandaşlar daha fazla paraya ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle PTT, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank bir kampanyaya imza attı.

banka kuyruğu

Ziraat Bankası'ndan düşük faiz



Ziraat Bankası, acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüzde 1,79 faizle 20 bin lira kredi vereceğini açıkladı. Kredi teslimini şubelerden ve diğer kanallardan gerçekleştireceğini belirten Ziraat Bankası, aylık 800,45 lira ödemeyle 20 bin liralık krediyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını ekledi.

Vakıfbank 36 aylık vade imkanı sunuyor

Bir kamu bankası olan Vakıfbank, 20 bin liralık kredi için 36 ay vade vereceğini ilan etti. Aylık ödeme tutarını 820,16 lira olarak belirleyen Vakıfbank, dar gelirli veya düzenli bir gelir sahibi olmayan kişilerin de bu krediden faydalanabileceğini duyurdu. Kredinin faiz oranının yüzde 1,91 olması ise çok sayıda başvuruya yol açtı.

Halkbank krediyi anında vatandaşların hesabına ulaştırıyor

Halkbank, hazırladığı kredi paketinde yüzde 1,89 oranında faiz ile 36 ay vade fırsatı sunuyor. 20 bin lira olan bu kredi ödemesi aylık 830,53 lira olarak gerçekleştirilecek.

PTT kredi kampanyası ne kadar?

PTT, 10 bin lira olan kredi kampanyasını 36 ay vadeli ve aylık 622,09 lira ödemeli olarak ilan etti.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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