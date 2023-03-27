Devlet bankaları kesenin ağzını açtı! Promosyonlara dev zam açıklandı: Maaşı 7500 TL ve üstü olanlar dikkat!

KAMU BANKALARINDAN İNANILMAZ ZAM!
Devlet bankaları emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra adeta yarışta öne geçmek için ataklar yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından devlet bankaları da bir bir yeni güncel maaş promosyonlarını güncellemeye başladı. İşte Ziraat Bankası Vakıf bank ve Halk Bankasının güncel emekli promosyonları….
3 kamu Bankası emekliye bayram öncesi resmen bayram ettirecek. Emekli promosyon ücretlerini öyle bir arttırdılar ki herkesin dili tutuluyor. Ziraat bankası halk bankası ve Vakıfbank emekli promosyon ücretlerini arttırdıklarını ilan ettiler. Peki artan fiyatlarla birlikte bu promosyon ücretleri kaç paraya çıktı. Hepsi haberimizde….
Sosyal Güvenlik Kurumu en son Kasım ayında 19 banka ile masaya oturmuştu. Buna göre emekli promosyonları da 5000 bira alt sınır olarak belirlenmişti. Bankalarda buna göre promıosyon tekliflerini sıralamıştı. Bu promosyonlar emeklilerin maaşlarına göre belirleniyordu. 3 yıl banka ile anlaşmalı kalacağına söz veren emeklilere de maaşları doğrultusunda emekli promosyonları da otomatik olarak yatıyordu. Ancak emekli maaşlarındaki ani bir artış yaşandı. Bu da promosyonlarında artmasına neden oldu. EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU ? Kasım ayında tavan promosyon ücretlerinin güncellemesi ile birlikte kamu bankaları orta karar bir hesap çıkarmışlardı. Tabi bu fiyatlar yeni güncellemeden sonra yeniden belirleniyor. Devlet bankalarının aldığı karar gereği emekliye ödedikleri promosyonlar şöyleydi: Maaşı 3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL, Maaşı 3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL, Maaşı 7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL, Maaşı 10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL Ayrıca EYT lilerle birlikte en düşük emekli maaşı 5 bin 500 olarak belirlenmişti. Zaman içerisinde emekliye yapılan bu zammında enflasyon karşısında erimesinden kaynaklı olarak emekliye bir müjde daha verildi, buna göre emekli maaşı en düşük 7 bin 500 olarak güncellendi. Kamu bankaları özel bankalara göre hep daha düşük bir promosyon ödemesi yapıyordu. Ama bu sefer onlarda kesenin ağzını açtılar. en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından devlet bankaları ve özel bankalarda hemen promosyon güncellemeleri yapmaya koyuldu. Nisan ayından itibaren geçerli olmak kaydıyla bu 3 kamu bankası emekliye 10 bin lira promosyon vereceği tahmin ediliyor. Konu ile ilgili olarak nihai kararın bankalar tarafından yakın zamanda açıklanması planlanıyor.