Kredi
21 Şubat 2023 - 22:30

Devlet bankaları kesenin ağzını açtı! Telefonundan bunu yapan hemen nakit para kazanacak

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi kampanyaları devam ediyor. Peki hangi banka hangi şartlarda kredi veriyor? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
21 Şubat 2023 - 22:30
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Devlet bankaları kesenin ağzını açtı! Telefonundan bunu yapan hemen nakit para kazanacak
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Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar son zamanlarda sık sık bankaların kredi kampanyalarına başvuruyor. Bankaların ihtiyaç kredisi kapsamında düzenlediği kampanyaları devam ederken kredi şartları araştırılıyor. Peki bankaların kredi şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN KREDİ KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faizli ve ödeme planlı kredi kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Bankaların düzenlediği ihtiyaç kredileri 50 bin TL'ye kadar 36 ay vadeyle çekilebiliyor. Bankaların kredi başvuruları internet bankacılığı üzerinden 7 gün 24 saat kolaylıkla yapılabiliyor. 



Kamu Bankalarının Kredi Kampanyaları

Mobil uygulamalardan yapılacak kredi başvuruları müşterilere 24 ve 36 ay vadeyle sunuluyor. İhtiyaç kredisi başvurusu yapan kişilere kısa süre içinde bilgilendirme mesajı gönderildikten sonra kredi almaya hak kazanan kişilerin ödemeleri birkaç dakika içinde hesaplarında oluyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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