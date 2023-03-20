Kredi
20 Mart 2023 - 11:45

Devlet bankaları muslukları açtı! Bayram öncesi cepler parayla dolacak: Emekliye, çalışana, çalışmayana kredi müjdesi!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kamu bankaları kredi kampanyalarına devam ediyor. Peki bayram kredisi nasıl alınır? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
20 Mart 2023 - 11:45
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Devlet bankaları muslukları açtı! Bayram öncesi cepler parayla dolacak: Emekliye, çalışana, çalışmayana kredi müjdesi!
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Kamu bankaları müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için düzenledikleri kredi kampanyalarında birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Peki hangi banka kredi veriyor? Bayram kredisi nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAMU BANKALARINDAN BAYRAM KREDİSİ

Bayram kredisi kapsamında duyuru yapan kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank oldu. Kamu bankalarından birinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar mobil uygulama ya da internet bankacılığı sayesinde şubeye gitmelerine gerek kalmadan başvurularını yapabiliyor. 



Kamu Bankalarından Bayram Kredisi

PTT de vatandaşlara bayram kredisi veren kurumlardan biri oldu. PTT başvuruları SMS yoluyla yapılabiliyor. PTT SMS ile kredi başvurusu yapmak için 3050 numarasına PTT yazıp kimlik numaranızı yazıp göndererek başvuru yapabilirsiniz. 18 yaşını geçen bütün vatandaşlar kredi başvurusu yapabiliyor ve başvurusu onaylanıp kredi ödemesi alacak vatandaşlar PTT şubelerinden ödemelerini alabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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