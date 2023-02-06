Devlet bankalarından 20.000 TL piyangosu: Bu kişiler hemen alabilir!

Yeni yılda yapılan asgari ücret zamlarına rağmen artan giderler, enflasyonun artışı ve alım gücünün azalması üzerine ihtiyaçları için kara kara kredi arayan vatandaşlara bankalardan müjdeli haberler geldi. Detaylar için haberimizi okumaya devam edin...
PEKİ HANGİ BANKALAR NE KADAR KREDİ VERİYOR
PTT, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank vatandaşların para sıkıntılarına yardım eli uzattı ve ihtiyaçları olan nakdi sağlamak için kredi ödemelerine başladı. Artık nakde ihtiyacı olan vatandaşlar bu bankalardan ihtiyaçları için hemen kolay bir şekilde kredi çekebilecekler.
Ziraat Bankası ihtiyacı olan vatandaşlar için düşük faizli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Bu yeni kampanyada %1.79 faizli krediler için uygun vade süreleri de sunulacağı belirtildi. 20 bin TL'lik ihtiyaç kredisinde aylık 800.45TL'lik taksitler sunacağını belirten banka aynı zamanda kriterlere uygun olan vatandaşlara anında kredi sunacağını da ekledi.
Vakıfbank da uygun kriterleri karşılayan vatandaşlar için 20 bin TL'lik krediler hazırladığını duyurdu. İhtiyacı olan vatandaşlara %1.91 faizli ihtiyaç kredilerine tam 36 ay vade de sunacağını belirtti. Şubeler ve mobilden direkt başvuru yapılabilecek kredide, genel kredilendirme şartları uygulanacak. Bu ihtiyaç kredisinden kredi notu sıkıntılı olmayan ve geliri düzenli olan herkes yararlanabilecek. Taksitlerin de aylık 820.16TL olacağı yayımlandı.
Kamu bankalarından olan Halkbank da ihtiyacı olan vatandaşlara 20 bin TL'lik acil ihtiyaç kredileri hazırladığını duyurdu. İhtiyaç kredisinin belirlenen faiz oranı ise %1.89 oldu. Bunun yanında 36 aya varan vade imkanıyla beraber taksitlerin aylık 830.53TL olduğu eklendi.
Son olarak PTT de acil ihtiyaç kredisi isteyen vatandaşlara koşulsuz ve kefilsiz olarak 10 bin TL'ye kadar 36 ay vadeyle aylık taksiti 622.9TL olan kredilerin başvuranların hesabına direkt yaptırılacağını belirtti.