Finans
26 Ocak 2023 - 15:45

Devlet bankalarından emekli maaşı alanlara müjde! Emekli promosyon tutarları yükseldi: Hemen kaç TL alacağınızı öğrenin!

Kamu bankaları üzerinden emeklilere sevindirici haber geldi. Emekli maaşı olanlara Halkbank tarafından promosyon ödemelerine dair güncelleme gelirken yeni rakamlar açıklandı. İşte, emekli maaşı olan vatandaşların yararlanabileceği promosyon kampanyasına ilişkin bilgiler haberimizde yer almaktadır.

Finans
26 Ocak 2023 - 15:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Devlet bankalarından emekli maaşı alanlara müjde! Emekli promosyon tutarları yükseldi: Hemen kaç TL alacağınızı öğrenin!
TAKİP ETTAKİP ET


Halkbank emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyalar üzerinde düşük limitlerde verilen emekli promosyon ödemelerinde 10 bin TL ve üzeri maaşlara ise 5 bin TL promosyon verileceği bilgisi duyuruldu. emekli maaşını Halkbank üzerine taşıyanlar 3 yıl boyunca taahhüd vererek başvurular tamamlanabilir. 5 bin TL ödeme yapacak ve bununla beraber kredi ihtiyacı olmasıyla beraber düşük faiz ile kredi çekme fırsatı sağlandı.

halkbank promosyon ödemesi 5 bin TL

HALKBANK 5.000 TL ÖDEME



Kamu bankalarından olan Halkbank, emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını açıklandı. Maaşlara ek ödeme promosyon ücreti yatırılırken öncelikle bankanın müşterisi olunması gerekir. Geçtiğimiz dönemlerde 750 TL olan promosyon ödemeleri maaşlara zam gelmesiyle beraber artışa geçildi. Emekli maaşını Halkbank üzerine taşımasıyla beraber sunulan kampanyalar açıklanırken şubelere giderek maaşını taşıyanlara 5 bin TL ödeme yapılacaktır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ