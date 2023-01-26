Devlet bankalarından emekli maaşı alanlara müjde! Emekli promosyon tutarları yükseldi: Hemen kaç TL alacağınızı öğrenin!

Halkbank emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyalar üzerinde düşük limitlerde verilen emekli promosyon ödemelerinde 10 bin TL ve üzeri maaşlara ise 5 bin TL promosyon verileceği bilgisi duyuruldu. emekli maaşını Halkbank üzerine taşıyanlar 3 yıl boyunca taahhüd vererek başvurular tamamlanabilir. 5 bin TL ödeme yapacak ve bununla beraber kredi ihtiyacı olmasıyla beraber düşük faiz ile kredi çekme fırsatı sağlandı.
HALKBANK 5.000 TL ÖDEME
Kamu bankalarından olan Halkbank, emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını açıklandı. Maaşlara ek ödeme promosyon ücreti yatırılırken öncelikle bankanın müşterisi olunması gerekir. Geçtiğimiz dönemlerde 750 TL olan promosyon ödemeleri maaşlara zam gelmesiyle beraber artışa geçildi. Emekli maaşını Halkbank üzerine taşımasıyla beraber sunulan kampanyalar açıklanırken şubelere giderek maaşını taşıyanlara 5 bin TL ödeme yapılacaktır.