Devlet bankalarından flaş kredi kampanyası: Faizler dibe çekildi!

Finansal yardıma ihtiyacı olanlar için karşılaşan vatandaşlar için Halkbank, düşük faizli kredi kampanyası başlattı. Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından Halkbank, finansal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için düşük faizli kredi kampanyası başlattı. Azami kredi tutarı 200 bin TL olan banka, %1,94 faiz oranı ve ödeme erteleme seçenekleriyle bu imkânı sağlıyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye bankanın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. 6 ay ödeme ertelemeli ve %0,37 gibi düşük bir faiz oranıyla 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sunan ayrı bir kampanya daha bulunuyor.
Krediden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin 35 yaşını doldurmuş olmaları ve başvuru için bir Halkbank şubesine gitmeleri gerekiyor. Krediye talebin yüksek olması beklendiğinden, mümkün olan en kısa sürede başvurulması tavsiye ediliyor. Hükümet tarafından yüksek enflasyon dönemlerinde vatandaşlara mali yardım sağlamak amacıyla başlatılan bu kredi kampanyası, halkın erişilebilir kredi seçenekleriyle desteklenmesine yönelik devam eden çabaların bir parçası.