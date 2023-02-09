Kredi
09 Şubat 2023 - 17:15

Devlet bankalarından taşıt kredisi kararı: Flaş kampanya başladı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden hangi bankalardan kredi çekebileceklerini araştırıyor. Peki hangi bankanın faiz oranı en düşük? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
09 Şubat 2023 - 17:15
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Devlet bankalarından taşıt kredisi kararı: Flaş kampanya başladı
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Araç almak isteyen insanlar va nakit ihtiyacı olanlar bankaların kredileriyle ilgili araştırmalarına devam ediyor. O bankaların faiz oranları güncellendi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların ilk başvurduğu kredi sistemi ile ilgili bankalar güncelleme yaptı. Edinilen bilgilere göre kamu bankalarının faiz oranları güncellendi. Vakıfbank faiz oranları şu şekilde; 



Bankaların Faiz Oranları

Taşıt kredisi 0 km ve 2. el araçlar için yüzde 1.59, ihtiyaç kredisi için yüzde 1.55, sarı panjur konut kredisi için yüzde 1.29, sıfır konutlar için sarı panjur konut kredisi yüzde 1.20 olarak güncellendi. Halk Bankası ihtiyaç kredisi yüzde 1.79, hesaplı evim kredisi yüzde 1.20, taşıt kredisi 0 km ve 2. el için yüzde 163, yüzde 1.65 olarak güncellendi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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