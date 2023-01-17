Kredi
17 Ocak 2023 - 09:30

Devlet bankalarınden dev kampanya! Yeni kimlik kartı olana 'Hoş geldin' ödemesi: Rakamı duyan koşa koşa kimlik değiştirmeye gidiyor!

Bankalar ihtiyaç kredisi vermek için sıraya giriyor. Hemen nasıl başvuru yapacağınızı öğrenmek için haberin detaylarını okuyun!

Kredi
17 Ocak 2023 - 09:30
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Devlet bankalarınden dev kampanya! Yeni kimlik kartı olana 'Hoş geldin' ödemesi: Rakamı duyan koşa koşa kimlik değiştirmeye gidiyor!

Ziraat bankası Vakıfbank Halkbank PTT ve Garanti BBVA duyurdu. TC İle Ödeme Yapılacak!



Ziraat Bankası dahil olmak üzere ve diğer 4 banka kolları sıvadı. Vatandaşlara TC kimlik numarası üzerinden hem emekli olma hem de çalışan olma durumunda 40000 TL ödeme yapılacak.

Asgari ücretteki net artış bankalarında iştahını kabarttı. Ziraat Bankası ve diğer bankalar yeni kredi kampanyalarını bir bir sıralıyor. Vatandaşlar 40000 TL’ye kadar ödeme alabilecek. Üstelik kredilerin sonucu aynı gün içerisinde kesinleşiyor.



İlk olarak devlet bankalarının başlattığı yeni kredi kampanyasına daha sonra PTT ve Garanti Bankası da dahil oldu. Vatandaşlar TC Kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak 40000 TL'ye kadar kredi ödemesi alıp alamayacaklarını öğrenebilecekler.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank’ın maaş müşterisi olan vatandaşların kullanabilecekleri 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasından, müşteriler internet üzerinden işlem yapabilecekler.

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PEKİ 40000 TL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank’tan kredi başvurusu yapmak için emekli olmak ya da sigortalı olarak çalışmak gerekiyor. Kredi kullanacak kişiler en yakın banka şubesine başvuru yaparak ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaklarını ifade edebilir. Kredi kullanmak isteyen müşteriler işlemlerde 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirmeleri durumunda bankaların internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi ödemesi yapılabilmektedir.

PTT VE GARANTİ BANKASINDAN NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Ptt ve Garanti Bankası aracılığı ile kredi almak isteyen vatandaşlar ise banka şubeleri ve PTT cep telefonları üzerinden işlemlerini yapabilecek ve bankalardan kredi kullanabilecekler.

Ptt’nin kredi kampanyası için cep telefonu üzerinden kredi imkanı sağlanmaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına PTT yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp, 3050 numarasına mesajı göndererek kampanyaya dahil olabilirsiniz. PTT’ye gitmeden hızlı bir şekilde paranız hesabınıza aktarılmaktadır.

Garanti Bankası’ndan başvurular ise sadece banka müşterilerine özel olarak yapılmaktadır. Garanti Bankası ya da mobilden işlemlerinizi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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