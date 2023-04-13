









HALK BANKASINDAN EMEKLİYE BAYRAM ÖNCESİ ÖDEME MÜJDESİ







Devlet bankası elini cebine attı! Şartı sağlayan emeklilere 20.000 TL ödeme müjdesi geldi: Banka duyurdu. Emekliler için sürpriz Halk Bankasından geldi. Emekliye ödeme var! Bayrama sayılı günler kala bankaların ödeme planları ve zamanları da belli olmaya başladı. Kim hangi banka ne kadar promosyon ve ikramiye ödemesi yapacak tek tek açıklanıyor. Emekli maaş promosyonu dahilinde ödemelerin hesaplara yansıtılacağını açıklayan Halk Bankası'nın ödemesi iştah kabarttı. Miktarın fazlalığı bir çok emekliyi tatmin etti. İşte detaylar...Emekliler için ödemelerini açıklayan Halk Bankası bir ödemesini daha duyurdu. Emekliler için ikramiye, ek ödeme, promosyon ödemeleri adı altında bir çok ödemesi bulunan banka, bayram öncesinde yeni ödeme müjdesini de verdi. Emekli vatandaşlar için bayram öncesinde hesaplara 20 bin TL kadar para yatırılacak. Bu açıklamayı yapan Halk Bankası emeklinin yüzünü güldürdü. Maaş promosyonu yanında ek olarak da acil nakit avans ve ihtiyaç kredisi kampanyasını da başlattığını duyuran bankanın kampanyası ve diğer ayrıntılar...Halk Bankası'nın son duyurduğu kampanyaya göre emekliler için bayram öncesinde toplam 20 bin TL para verileceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bu ödemelerin emekli maaş promosyonu ve ihtiyaç kredisi şeklinde yapılacağı belirtildi. Emekli maaş promosyonu kampanyasında Halkbank Bankasından alınacak olan 5 bin TL'lik ödeme. Bunun yanında da emekliye özel 15 bin TL ihtiyaç kredisi verildiğinde, emekli vatandaşlar için hesaplara toplamda 20 bin TL para yatırılacak. Tüm bu para ödemeleri bayram öncesinde hesaplara yansıtılacak.