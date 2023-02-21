Devlet bankası ihtiyaç kredisi için harekete geçti! TC kimlik ile başvuran 50 bin 500 TL ödemesini cebine koyacak! Acele edin kampanya son tarihi yaklaşıyor!

Ziraat Bankası, yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, T.C. kimlik numaranızla yapacağınız başvurularla birlikte uygun faiz oranları ile kredi ödemelerinizi hemen kullanabileceğinizi duyuruyor. Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar, bankanın şartlarına uygun oldukları takdirde kredi ödemelerini diledikleri zaman alabilirler. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen ve banka şartlarına uygun olan müşterilerine hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlama imkanı sunuyor. Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi ödemelerinden yararlanacak tüm müşterilerine ilk taksit ödemelerini 90 gün erteleyerek destek olacağını duyurdu.
Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi talebinde bulunmak isteyen ve banka şartlarına uygun olan müşterilerine aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.