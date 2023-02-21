Kredi
21 Şubat 2023 - 14:00

Devlet bankası ihtiyaç kredisi için harekete geçti! TC kimlik ile başvuran 50 bin 500 TL ödemesini cebine koyacak! Acele edin kampanya son tarihi yaklaşıyor!

Kamu bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası, 50.500 TL ödemede bulunacağını duyurdu. Detaylar haberimizde...

Kredi
21 Şubat 2023 - 14:00
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Devlet bankası ihtiyaç kredisi için harekete geçti! TC kimlik ile başvuran 50 bin 500 TL ödemesini cebine koyacak! Acele edin kampanya son tarihi yaklaşıyor!
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Ziraat Bankası, yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, T.C. kimlik numaranızla yapacağınız başvurularla birlikte uygun faiz oranları ile kredi ödemelerinizi hemen kullanabileceğinizi duyuruyor. Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar, bankanın şartlarına uygun oldukları takdirde kredi ödemelerini diledikleri zaman alabilirler.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen ve banka şartlarına uygun olan müşterilerine hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlama imkanı sunuyor. Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi ödemelerinden yararlanacak tüm müşterilerine ilk taksit ödemelerini 90 gün erteleyerek destek olacağını duyurdu.



Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi talebinde bulunmak isteyen ve banka şartlarına uygun olan müşterilerine aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen müşteriler, kredi işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirler. Banka, müşterilerine internet bankacılığı uygulamaları aracılığıyla kredi kullanma imkanı sunarken, başvuruların hemen aynı gün içinde sonuçlanması sağlanıyor. Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, müşterilerine uygun faiz oranlarıyla kredi kullanma fırsatı sunuyor.

Vatandaşlar, banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte yapacakları bu başvurularda, en düşük faiz oranlarından yararlanabilirler. İhtiyaç kredisi başvurularında 50.000 TL'ye kadar kredi kullanılabilir ve 36 ay vadeli ödeme planı oluşturulabilir.

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