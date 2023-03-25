Devlet bankasından her müşteriye 300 TL'lik hediye! Hemen cep telefonlarınıza sarılın: Bunu yapanların kartına tanımlanacak







ZİRAAT BANKASI BONUS KAMPANYASI!







Ziraat Bankası müşterilerine önemli bir kampanya başlatıldı. Ziraat Bankkart ile üye işyerlerinden yapacağınız alışverişlerde güzel fırsatlar sizi bekliyor. Bu şekilde 300 TL'ye kadar bonus ödemesi alabilirsiniz. Satın alma işlemi yaptığınızda bonusunuzu kullanma şansına sahipsiniz. Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…Ziraat Bankası anlaşmalı market, bakkal, kasap, manav ve şarküterilerde 300 TL ve üzeri her alışverişinizde 30 TL kazanırsınız. Toplamda 300 TL bonus almaya hak kazanırsınız. Ancak detaylar yazımızda. 30 Nisan'a kadar vaktiniz var! Bonusu talep etmek için 30 Nisan'a kadar vaktiniz var. Bankkart ile yapılan alışverişler kampanya süresi sonuna kadar geçerlidir. Öte yandan, kampanya hakkında detaylı bilgi almak için Ziraat Bankası resmi web sitesi veya mobil uygulamasını kullanmanız önerilir. Harcama karşılığında elde ettiğiniz bonus ile çeşitli kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.