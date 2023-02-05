Kredi
05 Şubat 2023 - 09:00

Devlet bankasından sıfır faiz kampanyası: 10.000 TL nakite ihtiyacı olanlar dikkat

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların acil ihtiyaç kredileri ile ilgili çalışmalarını takip ediyor. Peki hangi banka 10 bin TL ödeme yapıyor? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
05 Şubat 2023 - 09:00
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Devlet bankasından sıfır faiz kampanyası: 10.000 TL nakite ihtiyacı olanlar dikkat


Bankalar vatandaşın nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla avantajlı kredi paketlerini sunmaya devam ediyor. Peki Ziraat Bankası 10 bin TL ödemesi nasıl alınır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL ÖDEME

Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan müşterilerine 10 bin TL nakit avans ödemesi yapacaklarını duyurdu. Müşteriler bankadan bireysel kredi kartı başvurusu yaptıktan sonra faizsiz nakit avans ödemesinden faydalanabiliyor. Kampanya başvuruları Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. 



Ziraat Bankası 10 Bin TL Nakit Avans Ödemesi

Kredi kartı başvurusu sonucu kısa süre içinde başvuru yapan kişinin telefonuna mesaj yoluyla bildiriliyor. Başvuru için son tarih 28 Şubat tarihi olarak belirlendi. Kredi kartı başvurusu yapan kişiye çıkacak olan üst limit ile birlikte alınacak faizsiz nakit avans oranı da değişkenlik gösteriyor. Kredi kartı onaylanan vatandaşlar 31 Mart tarihine kadar nakit avanslarını çekebiliyor. Kredi kartı limitine göre en fazla 10 bin TL faizsiz nakit avans çekilebiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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