Devlet bankasından sıfır faiz kampanyası: 10.000 TL nakite ihtiyacı olanlar dikkat

Bankalar vatandaşın nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla avantajlı kredi paketlerini sunmaya devam ediyor. Peki Ziraat Bankası 10 bin TL ödemesi nasıl alınır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL ÖDEMEZiraat Bankası nakit ihtiyacı olan müşterilerine 10 bin TL nakit avans ödemesi yapacaklarını duyurdu. Müşteriler bankadan bireysel kredi kartı başvurusu yaptıktan sonra faizsiz nakit avans ödemesinden faydalanabiliyor. Kampanya başvuruları Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.
Kredi kartı başvurusu sonucu kısa süre içinde başvuru yapan kişinin telefonuna mesaj yoluyla bildiriliyor. Başvuru için son tarih 28 Şubat tarihi olarak belirlendi. Kredi kartı başvurusu yapan kişiye çıkacak olan üst limit ile birlikte alınacak faizsiz nakit avans oranı da değişkenlik gösteriyor. Kredi kartı onaylanan vatandaşlar 31 Mart tarihine kadar nakit avanslarını çekebiliyor. Kredi kartı limitine göre en fazla 10 bin TL faizsiz nakit avans çekilebiliyor.