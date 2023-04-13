Finans
13 Nisan 2023 - 09:30

Devlet bayram harçlığı kesesini açtı! Başvurular bitti bitecek: 2500 TL bayram paranızı hemen alın!

Devlet, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere PTT aracılığı ile 2500 TL bayram harçlığı vermeye devam ediyor. Bu destek için başvurular e-devlet üzerinden TC kimlik kartı ile yapılacak ve ödemeler anında gerçekleştirilecek. Dar gelirli vatandaşlar bu yardımı çekebilecekler. Ayrıntılar haberimizde...

Finans
13 Nisan 2023 - 09:30
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Devlet bayram harçlığı kesesini açtı! Başvurular bitti bitecek: 2500 TL bayram paranızı hemen alın!
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Devlet, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere PTT aracılığı ile 2500 TL bayram harçlığı vermeye devam ediyor. Bu destek için başvurular e-devlet üzerinden TC kimlik kartı ile yapılacak ve ödemeler anında gerçekleştirilecek. Dar gelirli vatandaşlar bu yardımı çekebilecekler. Ayrıntılar haberimizde...

BAŞVURU ŞARTLARI

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Aile Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara yardım etmek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2023 Ramazan Bayramı öncesi yeni bir kampanya başlatıldı.



Bu kampanya ile dar gelirli ailelere müjdeli bir haber verildi. Ancak yardım almak için belirli bir şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şart, hane başına düşen gelir seviyesi ile ilgili detaylara göre belirleniyor. Eğer bu şartlara uygun iseniz, e-devlet üzerinden başvuruda bulunarak destek ödemesi alabilirsiniz.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, PTT şubelerine giderek T.C. kimlik kartınız ile birlikte verilen yardım ödemesini alabilirsiniz. Ödemenin alınması için maksimum süre 10 gün olarak belirlenmiştir. Bu yardım kampanyası, dar gelirli ailelere maddi destek sağlamayı amaçlayarak, yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflemektedir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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