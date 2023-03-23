Devlet çatısı altında çalışmak isteyenlere Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan iş ilanı! 35 yaşından küçükseniz hemen başvurun: En az 13.000 TL maaşı var







BAKANLIKTA 165 YENİ PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK







İŞTE BAŞVURU DETAYLARI

Bu dönemde, istihdam konusu vatandaşların öncelikli konuları arasında yer alıyor. Zorlu ekonomik şartlar nedeniyle, vatandaşlar aylık kazançlarını garanti altına almak için kamu kurumları tarafından yayınlanan personel alımı ilanlarını yakından takip ediyorlar. Mart ayının başından bu yana, birçok kamu kurumu eksik kadrolarını belirleyerek ilanlarını yayınladı. Bu kapsamda, farklı kurumların personel istihdamı süreçleri devam ederken, şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı yayınladı. Bakanlık, bu ilanla açık pozisyonlar için başvuru kabul edeceğini duyurdu. Bu ilanla birlikte, iş arayan vatandaşlar için yeni bir fırsat sunulmuş oldu.Kültür ve Turizm Bakanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek yeni personel alımı ilanı yayınladı. Bakanlık, farklı kadrolarda görevlendirmek üzere toplam 165 yeni personel alımı yapacak. İstihdam sürecinde, KPSS puanının önemli bir faktör olacağına dikkat çekildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, açık pozisyonları için kontenjan dağılımını da açıkladı. Buna göre, bakanlık bahçıvan, mimar, kadın/erkek temizlik görevlisi, kadın/erkek koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli ve mühendis pozisyonlarında toplam 165 yeni personel alımı yapacak. Dağılım ise şu şekilde: Bahçıvan: 15 kişi Mimar: 2 kişi Kadın temizlik görevlisi: 20 kişi Erkek temizlik görevlisi: 40 kişi Kadın koruma ve güvenlik görevlisi: 12 kişi Erkek koruma ve güvenlik görevlisi: 48 kişi Büro personeli: 22 kişiMühendis: 6 kişiKültür ve Turizm Bakanlığı, 165 yeni personel alımı yapacağını duyurarak kamuda iş arayan adayların ilgisini çekti. Bakanlık, başvuru süreci hakkında detayları açıkladı ve başvuruların sadece e-devlet sistemi üzerinden yapılabileceğini belirtti. Başvuru süresi 31 Mart'a kadar devam edecek. Başvuru yapacak adayların bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18-35 yaş aralığında olmak, ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak ve başvuru yapılacak pozisyon için belirlenmiş özel şartları sağlamak yer alıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar için detaylı bilgi bakanlığın resmi internet sitesinde mevcut.