Devlet çiftçilere hazine arazilerini kiraya vererek tarımsal faaliyetleri destekleyecek







45 bin çiftçiye 497 milyon metrekare taşınmaz kiraya verildi

2.5 milyon metrekarelik arazi kiralandı







2018 yılında hayata geçirilen projeler ile çiftçilerin yüzü güldü. Geliştirilen projeler kapsamında 180 bini geçecek şekilde çifçi bu projeden yararlanmak istedi. Başvuru yapanlar arasında en çok Adana'dan geldiği belirlendi. 14 bin çiftçi Adana'dan katılım sağladı. Hatay, Konya ve İzmir arkadan gelen iller arasında yer aldı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başlattığı proje ile başvuru sırasında şartları sağlayan çiftçiler hayallerine kavuştu. 45 bin çiftçiye 4797 milyon metrekare taşınmaz kiralandı. Böylece 46 il de proje yerine getirildi. Verilen taşınmazlar lavanta, gül, adaçayı, kekik gibi bitkiler için kiraya verildi. Bitki üretimi yapmak isteyen çiftçiler çoğunlukla Balıkesir, Kütahya, Bursa ve Antalya'dan çıktı.Bitki yetiştirmek isteyen çiftçilerin yanı sıra aromatik bitkiler yetişmesi içinde harekete geçildi. Aronya, frenk inciri, kızılcık, laden gibi bitkilerinde yetiştirilmesi önerildi. Yerli üretim içinde harekete geçildi. Ceviz, fıstık, zeytin gibi ürünler için 9,7 milyon metrekarelik arazi kiralandı. Ağustos ayında yeniden çıkarılan bir proje ile seracılık girişimi başladı. Vergi değerinin %1 olmasıyla 20 yıl süreyle kiralanabilecek. 2023 yılında hayvancılığında gelişmesi için 200 milyon metrekarelik araziler ilan olarak yayınlanacak.