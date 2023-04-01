Devlet dairelerine çok sayıda personel alınacak! 22-46 yaş arası başvurular alınacak: Sınav yok, tecrübe yok!







BAŞVURU BİLGİSİ

ŞARTLARI







Bartın İl Özel İdaresi, 20-45 yaş arası işçi alımı yapacağını açıkladı. Geçici işçi kategorisi için yapılan alımların detayları yayınlandı. İşte başvuru şartları ve bilgileri:En azı ilkokul diplomasına sahip olması Görevini yapmasına engel olabilecek ruh sağlığı sorununu bulunmaması Erkek olması Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olması Başvuru tarihinde 20 ile 45 yaş arasında olması Başvuru tarihinden itibaren Bartın'da yaşaması Başvuru tarihinde herhangi bir kamu kurumu, iştiraki veya şirketinde istihdam edilmemiş olması BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Başvuru, idareden temin edilebilecek “Başvuru Formu” doldurularak şahsen tamamlanır. Adil aday olması durumunda başka belgeler de istenecektir.