KAMU PERSONELİ
01 Nisan 2023 - 10:30

Devlet dairelerine çok sayıda personel alınacak! 22-46 yaş arası başvurular alınacak: Sınav yok, tecrübe yok!

Kamu kurumları İŞKUR aracılığıyla işçi alımını sürdürüyor. İŞKUR bünyesinde yayınlanan son duyuruya göre, il özel idaresi için işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru süreci bugün başladı ve yarın son bulacak. Bartın İl Özel İdaresi personel alımına ilişkin detaylar netlik kazandı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
01 Nisan 2023 - 10:30
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Devlet dairelerine çok sayıda personel alınacak! 22-46 yaş arası başvurular alınacak: Sınav yok, tecrübe yok!
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Bartın İl Özel İdaresi, 20-45 yaş arası işçi alımı yapacağını açıkladı. Geçici işçi kategorisi için yapılan alımların detayları yayınlandı. İşte başvuru şartları ve bilgileri:

BAŞVURU BİLGİSİ

personel alımı

ŞARTLARI



En azı ilkokul diplomasına sahip olması

Görevini yapmasına engel olabilecek ruh sağlığı sorununu bulunmaması

Erkek olması

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olması

Başvuru tarihinde 20 ile 45 yaş arasında olması

Başvuru tarihinden itibaren Bartın'da yaşaması

Başvuru tarihinde herhangi bir kamu kurumu, iştiraki veya şirketinde istihdam edilmemiş olması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru, idareden temin edilebilecek “Başvuru Formu” doldurularak şahsen tamamlanır.

Adil aday olması durumunda başka belgeler de istenecektir.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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