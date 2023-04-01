Devlet dairelerine tam 140.867 memur alınacak! KPSS'li, KPSS'siz kontenjanlar açıklandı

Kamuda iş arayanlar için müjdeli haber geldi! 4 Bakanlık, toplamda 140 bin 867 memur, personel ve işçi alımı yapacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi amacıyla yapılacak alımlarla, iş arayanlar için yeni fırsatlar doğuyor. Bakanlıkların yayınlayacakları ilanlarla, farklı kadrolarda istihdam sağlanacak. Detaylı bilgi ve kontenjanlar için haberimizi takip edebilirsiniz. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan doğal afetler sonucu kamuya yeni istihdam ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, bakanlıklar ilan yayımlayarak memur ve personel alımı yapacaklarını duyurmuşlardır. Toplamda 140 bin 867 kişinin istihdam edileceği alımlar, Mart ve Nisan ayları içinde gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı 50 bin memur, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 persone ve işçi, Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel, Milli Savunma Bakanlığı ise 30 bin 62 askeri personel ve sivil memur alımı yapacaklardır. Kontenjan detayları ve ilanların yayımlanacağı adresler ilgili bakanlıklar tarafından duyurulacaktır. Bakanlıklar tarafından yapılacak olan memur personel alımı başvuruları için adaylardan birtakım şartlar aranacak. Bu şartlar arasında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak gibi genel şartlar yer alıyor. Ayrıca başvuru için özel olarak KPSS, eğitim ve mesleki nitelikler gibi kriterler de aranacaktır. Son dönemde yapılan kamu memuru alımlarında KPSS şartı olup olmadığı merak ediliyor. Kamuya memur alımı yapacak bakanlıkların genellikle KPSS şartı aradığı biliniyor. Ancak işçi alımlarında bu şart aranmıyor. KPSS puanı ile alım yapılacak durumlarda adayların 2021 veya 2022 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından belirli bir puan almaları gerekiyor. KPSS şartı olmaksızın yapılacak alımlarda ise en az ilköğretim mezunu olmak yeterli oluyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, 50 bin memur alımı ilanıyla gündeme geldi. Bu ilan kapsamında 45 bin öğretmen ataması ve 5000 personel alımı yapılacak. Öğretmen ataması, 103 farklı branş dalında gerçekleştirilecek ve başvurular 27 Mart - 1 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca, MEB'nin yayımladığı diğer ilan ile KPSS 2023/4 tercih kılavuzu ile 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu alımlar, 4250 büro personeli, 25 avukat, 100 mühendis, 125 diyetisyen ve 500 hemşire kadrolarında yapılacak. Başvuruların son tarihi ise 30 Mart 2023 olarak belirlendi.
Sağlık Bakanlığı, 42 bin 500 personel alımı ile gündeme geldi. Bu kapsamda, 10 bin 900 işçi ve 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşçi alımları, 4.958 temizlik görevlisi, 3.386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi (genel), 195 inşaat boyacısı/boyacı, 130 marangoz, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı kadrolarında gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personel alımları ise 6.069 hemşire (lise ve lisans mezunu), 1.530 ebe (lisans mezunu), 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni (lise mezunu) ve 21.709 sağlık teknikeri (ön lisans mezunu) alanlarında gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı, 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229 kişi, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376 kişi ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 kişi olmak üzere toplamda 18 bin 305 memur personel alımı gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı yapılacak. Bu alımlar, Subay, Astsubay, Sözleşmeli Er, Askeriye İşçisi, Devlet Memuru ve Sivil Personel kadrolarında gerçekleştirilecek. Bakan, 2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavıyla öğrenci alımına yönelik çalışmaların başlayacağını ve hazirandaki mülakatlarla devam edeceğini belirtti. Ayrıca, tüm gençlerin Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceğinde, ülkenin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet edildiğini söyledi.