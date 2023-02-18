KAMU PERSONELİ
18 Şubat 2023 - 12:00

Devlet dairesinde iş arayanlara müjde... Aile Bakanlığı SYDV personeli arıyor! Memur olmak isteyen hemen başvursun! Acele edin başvurular devam ediyor...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş ilanlarını duyurdu! İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
18 Şubat 2023 - 12:00
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Devlet dairesinde iş arayanlara müjde... Aile Bakanlığı SYDV personeli arıyor! Memur olmak isteyen hemen başvursun! Acele edin başvurular devam ediyor...
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 16 Şubat 2023 günü iş ilanlarını duyurdu. 7 ilde alım yapılacak bu iş ilanında geçici veya kalıcı iş bulmak mümkün.

İlana göre aranan personel ihtiyacı şu şekilde:



Bolu Göynük için 1 Geçici personel

İzmir Torbalı için 1 Proje Koordinatörü, 4 Proje Eğitici, 2 Proje Temizlik Personeli

Bursa Yenişehir için 4 Kadın Ev temizlik Görevlisi, 1 Erkek Şoför

Tokat Niksar için 1 Muhasebe Görevlisi, 2 Büro Görevlisi, 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Eskişehir Alpu için 5 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Sakarya Akyazı için 1 Evde Hasta Bakım ve Temizlik Elemanı

Kars Digor için 1 Temizlik Personeli ( 9 Aylık geçici görevli)

çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

Başvuru şartları

Başvuruda bulunacak vatandaşlar Türk vatandaşı olmalı, kamu haklarından bir mahrumiyeti bulunmamalı, görevi devam ettirmesine engel teşkil edecek bir sağlık problemi olmamalı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında olumsuz bir durum olmamalı, suç yükümlülüğü bulunmamalı, her iklim koşulunda çalışmayı kabul etmiş olmalı ve buna engel bir durum olmamalı, erkek adaylar askerliğini yapmış olmalı ya da askerlikle bir alakaları bulunmamalı, daha öce çalıştıkları kamu kurumlarında disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir.

Vatandaşlar nasıl başvuruda bulunacak?

Vatandaşlar, İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı ilanlarından başvuru yapabilirler. İnternet sitesinde başvuru için gereken bilgiler yer almaktadır.

İlanlara gitmek için tıklayınız

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Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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