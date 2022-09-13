EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 09:36

Devlet dar gelirlilere her ay ödeme yapacak! O yardımlar için devlet harekete geçti... Tutar tam...

Düşük gelire sahip aileler için devletin sağlamış olduğu destekler en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler için dar gelirli ailelere 1150 TL kira yardımı yapılacak. İşte kira yardımı hakkında merak edilen tüm detaylar…

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 09:36
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Devlet dar gelirlilere her ay ödeme yapacak! O yardımlar için devlet harekete geçti... Tutar tam...


Dar gelirli aileler için sağlanan destek yardımları birçok kişinin dikkatini de yer alıyor. Elektrik doğalgaz yardımı yapılırken dar gelirli aileler için kira yardımı da yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düşük gelire sahip kişiler için 1150 TL kira yardımı yapacağını açıkladı. Sigortalı olarak çalışmayan ve geliri düşük olan hanelere ev kiralarını ödeyebilmeleri için yardım yapılacağı açıklaması yapıldı. Kişilere yapılacak olan ödeme tutarı ise bölgelere göre değişiklik göstermektedir. İşte kira yardımı hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kira yardımı almak için hangi şartlar istenmektedir?

Kira yardımı alacak olan kişilerin belli şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Devlet tarafından sağlanan bu destek ödemeleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin zor durumda kalmalarının da önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Elektrik ve doğalgaz yardımının yanı sıra kirasını ödemekte zorluk çeken aileler içinde devlet tarafından ödeme yapılmaktadır. Bu durumda kişilerden istenen şartlar bu şekildedir:



Sigortalı olmamak

Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

Mal varlığına sahip olmamak

Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak

Düzenli bir gelire sahip olmamak.

Kira yardımı ne kadar

2022 kira yardımı ne kadar yapılacak?

Sigortalı olarak çalışmayan veya düşük gelire sahip olan aileler için devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kira yardımı aylık olarak 715 ila 1150 TL arasında değişen tutarlarda yapılmaktadır. Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için kiraların yüksek olması nedeniyle daha yüksek tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır. Buna göre iller için yapılan kira ödemeleri şu şekildedir:

İstanbul, İzmir, Ankara: 1150 TL

Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL

Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL

Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL

Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL

Bolu, Bingöl: 715 TL.

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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