Devlet dar gelirlilere her ay ödeme yapacak! O yardımlar için devlet harekete geçti... Tutar tam...







Kira yardımı almak için hangi şartlar istenmektedir?











2022 kira yardımı ne kadar yapılacak?

Dar gelirli aileler için sağlanan destek yardımları birçok kişinin dikkatini de yer alıyor. Elektrik doğalgaz yardımı yapılırken dar gelirli aileler için kira yardımı da yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düşük gelire sahip kişiler için 1150 TL kira yardımı yapacağını açıkladı. Sigortalı olarak çalışmayan ve geliri düşük olan hanelere ev kiralarını ödeyebilmeleri için yardım yapılacağı açıklaması yapıldı. Kişilere yapılacak olan ödeme tutarı ise bölgelere göre değişiklik göstermektedir. İşte kira yardımı hakkında merak edilen tüm detaylar…Kira yardımı alacak olan kişilerin belli şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Devlet tarafından sağlanan bu destek ödemeleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin zor durumda kalmalarının da önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Elektrik ve doğalgaz yardımının yanı sıra kirasını ödemekte zorluk çeken aileler içinde devlet tarafından ödeme yapılmaktadır. Bu durumda kişilerden istenen şartlar bu şekildedir:Sigortalı olmamak Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak Mal varlığına sahip olmamak Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak Düzenli bir gelire sahip olmamak.Sigortalı olarak çalışmayan veya düşük gelire sahip olan aileler için devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kira yardımı aylık olarak 715 ila 1150 TL arasında değişen tutarlarda yapılmaktadır. Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için kiraların yüksek olması nedeniyle daha yüksek tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır. Buna göre iller için yapılan kira ödemeleri şu şekildedir: İstanbul, İzmir, Ankara: 1150 TL Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL Bolu, Bingöl: 715 TL.