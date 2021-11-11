EKONOMİ
11 Kasım 2021 - 16:37

Devlet desteğiyle Ordu'da seracılık yaygınlaştı

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz tarafından Ordu'da devlet desteğiyle seracılığın arttığı ve ekonomiye katkısının 40 milyon liraya ulaştığını belirtti.

EKONOMİ
11 Kasım 2021 - 16:37
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Devlet desteğiyle Ordu'da seracılık yaygınlaştı
Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz tarafında yapılan açıklamada Ordu'da devlet desteğiyle seracılığın ekonomiye katkısının 40 milyon liraya ulaştığını belirtildi.


Kemal Yılmaz, Ordu Perşembe ilçesindeki bazı seralarda yapmış olduğu incelemelerinin ardından  yapmış olduğu açıklamada  Ordu'nun fındık tarımıyla  ne kadar öne çıksa da son yıllarda seracılığın da yaygınlaştığını belirtti.Özellikle iklim koşullarının seracılık için oldukça elverişli olduğunu dile getiren Yılmaz desteklemelerle bu alanda  üretim yapan çiftçi sayısının da önemli oranda arttığını aktardı. Bugün itibarıyla Ordu'da yaklaşık 320 dekar alanda seracılık yapıldığı belirtilirken  seracılığın bölge üreticisine çok ciddi bir gelir kazandırdığını, Ordu'da devlet desteğiyle seracılığın ekonomiye katkısının 40 milyon liraya ulaştığı vurgulandı.



Ordu’daki arazi yapısının oldukça müsait olduğu  ve bu durumda olan çiftçilere mutlaka destek verildiğini kaydeden Yılmaz, bu noktada yatırım yapmak isteyen tüm çiftçilerin kendilerine başvurmalarını istedi.Yılmaz, kentte seracılığın yaygınlaşması ile birlikte ulaşım ve ara alıcı gibi unsurların ortadan kalktığı için vatandaşların yaş meyve ve sebzelere daha ucuz ulaşabildiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan fikirleri alınan üreticilerden Döndü Yalçınkaya ise bir süre önce başladığı seracılığın çok faydasını gördüğünü belirterek, çocuklarının eğitim masrafını bu işten sağladığını söyledi.
Yaptığı işten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçınkaya, yeri müsait olanlara seracılığı önerdi.

 
# Ordu# Seracılık# Devlet desteği
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