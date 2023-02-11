Emekli vatandaşın nakit ihtiyacı kamu bankaları tarafından karşılanıyor.
Devlet destekli ödeme az önce duyuruldu! Maaşı bu miktar altı olanlara kredi paketi açıldı
Emekli vatandaşa yönelik yapılan son dakika haberi geldi. Buna göre 30 ile 50.000 TL arasındaki kredilerle, emekli maaşı alan kişilerin olası bir nakit ihtiyacı karşısında, onların yardımına koşacak yeni bir kredi paketi hazırlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 30 ile 50.000 TL arasındaki ihtiyaç kredileri, emekli maaşı olan kişiler için nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir kredi paketi hazırlığı olarak ilan edildi. Vatandaşın bu krediden yararlanması için, emekli aylıklarının bağlı olduğu hesaplar üzerinden 30 ile 50.000 TL arasında devlet destekli olan kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Kampanya koşulları kapsamında emeklilere özel uygun faiz oranları uygulanacağı duyuruldu. Ayrıca devlet destekli bu kampanyadan yararlanmak için emekli kişilerin ihtiyaç kredisini alabilmelerinin şartları arasında, bu bankaların müşterileri olmaları, internet bankacılığı ve emekli maaşlarını aldıkları banka üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri yer almaktadır. Emekli vatandaşlar, bu kampanyadan yararlanmaları için kamu bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası müşterisi olmalı ve emekli maaşlarını bu bankalara bağlamaları ile beraber vade ve faizde uygun koşulların sağlanmasıyla 50.000 TL’ye kadar kredi sahibi olabilirler.