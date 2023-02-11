Kredi
11 Şubat 2023 - 23:30

Devlet destekli ödeme az önce duyuruldu! Maaşı bu miktar altı olanlara kredi paketi açıldı

Kamu bankaları duyurdu. Emekli vatandaşa 30 ile 50.000 TL nakit verilecek. İşte detaylar...

Kredi
11 Şubat 2023 - 23:30
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Devlet destekli ödeme az önce duyuruldu! Maaşı bu miktar altı olanlara kredi paketi açıldı
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Emekli vatandaşın nakit ihtiyacı kamu bankaları tarafından karşılanıyor.

para

Devlet destekli ödeme az önce duyuruldu! Maaşı bu miktar altı olanlara kredi paketi açıldı



Emekli vatandaşa yönelik yapılan son dakika haberi geldi. Buna göre 30 ile 50.000 TL arasındaki kredilerle, emekli maaşı alan kişilerin olası bir nakit ihtiyacı karşısında, onların yardımına koşacak yeni bir kredi paketi hazırlandığı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre 30 ile 50.000 TL arasındaki ihtiyaç kredileri, emekli maaşı olan kişiler için nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir kredi paketi hazırlığı olarak ilan edildi. Vatandaşın bu krediden yararlanması için, emekli aylıklarının bağlı olduğu hesaplar üzerinden 30 ile 50.000 TL arasında devlet destekli olan kredi ödemeleri gerçekleştirilecek.

Kampanya koşulları kapsamında emeklilere özel uygun faiz oranları uygulanacağı duyuruldu. Ayrıca devlet destekli bu kampanyadan yararlanmak için emekli kişilerin ihtiyaç kredisini alabilmelerinin şartları arasında, bu bankaların müşterileri olmaları, internet bankacılığı ve emekli maaşlarını aldıkları banka üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri yer almaktadır.

Emekli vatandaşlar, bu kampanyadan yararlanmaları için kamu bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası müşterisi olmalı ve emekli maaşlarını bu bankalara bağlamaları ile beraber vade ve faizde uygun koşulların sağlanmasıyla 50.000 TL’ye kadar kredi sahibi olabilirler.

para

EMEKLİ VATANDAŞA 50.000 TL!

Eğer sizler de devlet destekli bu kredi kampanyasından yararlanmak istiyorsanız, emekli maaş hesabını üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Maaş müşterisi olduğunuz kamu bankaları üzerinden internet bankacılığı kullanarak kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Eğer maaş hesabınızın bağlı olduğu hesabınıza dair internet bankacılığınız yok ise bu bankaların şubelerinde giderek birebir başvuru da yapabilirsiniz. Bu sayede 50.000 TL kredinizi, sadece 1.69 faiz oranıyla elde edebilirsiniz. Faiz oranları ve vadelerinde diğer bankalara göre daha müşteri dostu olan bu bankalar aracılığıyla sizler de emekli maaşınızın bağlı olduğu banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve 50.000 TL’ye varan kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, resmi internet sitelerini kullanarak giriş yapan emeklilerin kredi işlemleri, bankaların internet siteleri üzerinden sanal ortamda gerçekleştirilebildiği gibi aynı zamanda şubelerden de yapılabilmektedir.

EDİTÖR
Sultan Turan Fırat
Sultan Turan Fırat
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