Devlet erkanı, TBMM’nin 103. açılış yıl dönümü töreni için Anıtkabir'de













'ORDUDAN ÖNCE MECLİS KURULDU'

TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle TBMM'deki Atatürk Anıtının önünde bir tören düzenlendi. Törende bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk anıtına kırmızı ve beyaz renkli karanfillerden oluşturulan bir çelenk koydu. Çelenk bırakmanın hemen ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak ardından İstiklal Marşı söylendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Anıtkabir'de düzenlenen 23 Nisan törenine katılmadı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da 23 Nisan'da bir mesaj yayınladı. Şentop, Osmanlı'dan genç Türkiye'ye uzanan gelişim tarihinde ülkenin çocuklara adanmış 23 vasiyetinin bulunduğunu anlattı.TBMM Başkanı Şentop yayınladığı mesajında şunları söyledi: “Ülkemiz, dağılmış ordularımız ve işgal altında küçük düşürülmüş topraklarımız, esaret altında yaşamak yerine ölmeyi tercih eder; çocuk, kadın, erkek, delikanlı fark etmeksizin bağımsızlıkları için bir bütün olarak hareket etmişler ve bedenlerini değiştirmişlerdir. Kanının son damlasına kadar, halkımız Kurtuluş Savaşı'nda ölümü seçmiştir. Çelik yüreklerin büyük fedakarlıklarıyla kurulan Türkiye Millet Meclisi, devletimizin temelinin "milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğine" dayandığını dünyaya ilan etmiştir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelen ve halktan aldığı destek ve ilhamla Anadolu'nun örgütlendiğini, milli mücadelenin her aşamasını planladığını bizzat gören Mustafa Kemal Paşa, ordu önünde bir meclis kurmuş ve "adil ve meşru" temelinde zafer kazandı. Gazi Paşa, hem meclisin ilk sözcüsü hem de cephedeki yeni ordunun başkomutanıydı; Birinci meclisin yurtsever delegeleri aynı zamanda hem cephede hem de mecliste askerlik yapmış ebedi kahramanlarımızdı." TBMM Başkanı Şentop, TBMM Birinci Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte 103 yılı geride bırakan Türkiye'nin, Birinci Meclis'in milletvekilleri ile birlikte mücadele eden yoldaşlarını derinden yas tuttuğunu ve saygıyla andığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizlere emanet ettikleri, çocukların v gençlerin omuzlarında yükselmeye devam edecek. 23 Nisan vayramımız kutlu olsun" dedi.