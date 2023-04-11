Finans
11 Nisan 2023 - 12:30

Devlet ev hanımlarını maaşa bağlayacak! Şartlar açıklandı: Her ay tıkır tıkır para alabilirsiniz!

Hükümet artık ev hanımlarına da maaş bağlayacak. Bu uygulama ile ilgili detaylar emekli olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olmayan ev hanımları da bu kapsamda yer alacak. Uygulamanın ne zaman başlayacağı ve hangi şartlarda maaş bağlanacağının detayları haberimizde...

Finans
11 Nisan 2023 - 12:30
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Devlet ev hanımlarını maaşa bağlayacak! Şartlar açıklandı: Her ay tıkır tıkır para alabilirsiniz!
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Hükümet, ev hanımlarının da maaşa bağlanacağı yeni bir proje başlatıyor. Bu uygulama ile ihtiyaç sahibi olan, üretkenliği destekleyen herkes devlet tarafından destekleniyor. Özellikle ev hanımlarının da bu kapsamda yer alması, ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak.

EV HANIMLARINA MAAŞ BAĞLANACAK

ödeme



ev hanımlarının ekonomik özgürlüklerini sağlayabilmeleri ve ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabilmesi için "Ev Hanımlarına Yeni Destek Yardımı" projesi başlatılıyor. Bu projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ödeme

Hükümet, "Ev Hanımlarına Yeni Destek Yardımı" projesi kapsamında ev hanımlarına 500 TL ile 1100 TL arasında destek sağlayacak. Ancak bu desteği alabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor.

Başvuru yapacak ev hanımlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, en az bir çocuk sahibi olmaları, kadın olmaları, üzerinde tapusu bulunan mülklerinin olmaması, düzenli aylık gelirlerinin bulunmaması ve sosyal güvenliklerinin (sigorta-bağ-kur) bulunmaması gerekiyor.

Destek ödemeleri PTT şubelerinden yapılacak. Proje detayları henüz kesinleşmedi ancak ev hanımlarının ekonomik olarak güçlenmesi için önemli bir adım olarak görülebilir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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