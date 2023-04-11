Devlet ev hanımlarını maaşa bağlayacak! Şartlar açıklandı: Her ay tıkır tıkır para alabilirsiniz!







EV HANIMLARINA MAAŞ BAĞLANACAK







BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?





Hükümet, ev hanımlarının da maaşa bağlanacağı yeni bir proje başlatıyor. Bu uygulama ile ihtiyaç sahibi olan, üretkenliği destekleyen herkes devlet tarafından destekleniyor. Özellikle ev hanımlarının da bu kapsamda yer alması, ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak.ev hanımlarının ekonomik özgürlüklerini sağlayabilmeleri ve ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabilmesi için "Ev Hanımlarına Yeni Destek Yardımı" projesi başlatılıyor. Bu projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler.Hükümet, "Ev Hanımlarına Yeni Destek Yardımı" projesi kapsamında ev hanımlarına 500 TL ile 1100 TL arasında destek sağlayacak. Ancak bu desteği alabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Başvuru yapacak ev hanımlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, en az bir çocuk sahibi olmaları, kadın olmaları, üzerinde tapusu bulunan mülklerinin olmaması, düzenli aylık gelirlerinin bulunmaması ve sosyal güvenliklerinin (sigorta-bağ-kur) bulunmaması gerekiyor. Destek ödemeleri PTT şubelerinden yapılacak. Proje detayları henüz kesinleşmedi ancak ev hanımlarının ekonomik olarak güçlenmesi için önemli bir adım olarak görülebilir.