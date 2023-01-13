Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikten sonra bu yardımdan yararlanabilecek. Kadının yaşına bakılmayan bu ödemelerde evlenme durumunda ya da evlenme yaşına geldiğinde maaşın ödeniyor olması yeterli olacaktır. Merak konusu olan bu ödemelerin ne kadar olduğu ve şartlar merak konusu oldu. İşte, gençlere yapılan destek ödemesine ilişkin detaylar...
Finans
13 Ocak 2023 - 12:45
Devlet gençleri unutmadı! Doya doya harcasınlar diye en büyük ödemeyi yapacak: 44 bin TL hibeyi almadan yola çıkmayın! Bu yaş aralığına dikkat!
Devlet desteği bu defa gençlere geldi. SSK ve Bağkur üzerinden ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz desteği yani evlenme ödeneği hakkında meraklar çoğaldı. İşte gençlere evlilik ödeme detayları haberimizde.
Finans
13 Ocak 2023 - 12:45