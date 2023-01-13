Devlet gençleri unutmadı! Doya doya harcasınlar diye en büyük ödemeyi yapacak: 44 bin TL hibeyi almadan yola çıkmayın! Bu yaş aralığına dikkat!







GENÇLERE ÖDENEN TUTAR NE KADAR?







EVLENEN HERKESE DESTEK VERİLİYOR MU?

İKİNCİ EVLİLİK YAPANLARA DESTEK VERİLİYOR MU?

Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikten sonra bu yardımdan yararlanabilecek. Kadının yaşına bakılmayan bu ödemelerde evlenme durumunda ya da evlenme yaşına geldiğinde maaşın ödeniyor olması yeterli olacaktır. Merak konusu olan bu ödemelerin ne kadar olduğu ve şartlar merak konusu oldu. İşte, gençlere yapılan destek ödemesine ilişkin detaylar...Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirlerken evlenme ödeneği ise maaşın toplamından oluşuyor. Maaşlar üzerinde ek ödeme durumu söz konusu olduğunda bu tutarlar hariç olarak hesaplanır. Her ay 2 bin TL ölüm aylığı alan bir kız çocuğuna, evlenme ödeneği her ay 2 bin TL ölüm aylığı alan kız çocuğu evlenme ödeneği olarak toplamda 48 bin lira ödeme yapılıyor. Taban emekli aylığı 5.500 TL olurken düzenlemede ise yüzde 25 hisse oluşumunda çocuğun en düşük ölüm aylığı bu ay 875 TL'den 1.375 TL olarak güncellendi. Buna bakılarak en düşük ödeme 21 bin TL'den 33 bin TL'ye yükseltildi.Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği zamanda maaş alımları devam ediyor. Bununla beraber evlendikten sonra belgelerle SGK yazılı olarak başvuru yapılması şartı vardır. Başvuru için geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan kız çocukların hakkı sona eriyor.Evlenme ödeneği alacak olan yetim kız çocukların bir kereye mahsus hakkı bulunuyor.