Finans
12 Şubat 2023 - 22:00

Devlet günlük 223 TL yardım ödeyecek! Bu şartı taşıyanlara başvurular açıldı: Hemen bildirin!

Devlet, vatandaşlara günlük 223 TL yardım desteğinde bulunacak! Tek bir alana yoğunlaşmadan her alanda yardım edebilmek için devlet yeni destek paketi hazırladı. Vatandaşlar yeni destek paketini merak ediyor. İşte detaylar.

Finans
12 Şubat 2023 - 22:00
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Devlet günlük 223 TL yardım ödeyecek! Bu şartı taşıyanlara başvurular açıldı: Hemen bildirin!
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Devlet, tek bir alana yoğunlaşmadan her alanda yeni destek paketi için açıklamalar yaptı. 3 farklı dosya bulundurulan masada devlet başvuruları en kısa zamanda açacağını bildirdi. Bu açıklama ile birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görüldü. Vatandaşlar net bir tarihin bildirilmesini isterken en kısa zamanda vatandaşın merakını gidermeye çalışılacak. Bu destek ödemelerden ilki bakıcı ve kreşlere verilecektir.

yardım

TEK KARTLA ÖDEME ALINABİLECEK



Asgari ücretin yorumlanmasından ve ilişkilendirilmesinden kaynaklanan bu ücret, asgari ücret arttıkça değişebilir. Çalışan annelerin yararlandığı ücretler için annenin sosyal güvenlik kurumuna başvurması gerekmektedir. Başvuru yapmayan annelere ücret ödenmeyecektir. 2015 yılından sonra doğum yapan anneler şeklinde büyük bir boşluk bırakmayan ve doğumu sigorta kapsamına alan ülke, başvuruyu doğumdan hemen sonra istiyor.

Hastalık durumunda, geçici sakatlık yani bildirim ödeneği, sigortalıya, kurumun yetkili doktorundan veya sağlık kurullarından dinlenme bildirimi gelmesi koşuluyla, iş göremezliğinin üçüncü gününden itibaren her gün tahsis edilir.

Hastalık durumunda verilen geçici iş göremezlik ödeneği,

-Ayakta tedavilerde günlük ücretin üçte ikisi

-Yatarak tedavilerde günlük ücretin yarısı

Asgari ücretli çalışanların rapor parası, 2023'de ayakta tedavide günlük 144,5 TL'den 223,5 TL'ye, yatarak tedavide 108,42 TL'den 167,68 TL'ye artmıştır.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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