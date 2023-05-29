KAMU PERSONELİ
29 Mayıs 2023 - 12:45

Devlet hastanelerine dolgun maaşlı personel alımı! Bu şartları sağlayanlar KPSS'siz işe alınacak!

Şehir hastanelerinde mükemmel maaşlarla çalışmak isteyenlere müjde, KPSS şartı aranmıyor!

KAMU PERSONELİ
29 Mayıs 2023 - 12:45
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Devlet hastanelerine dolgun maaşlı personel alımı! Bu şartları sağlayanlar KPSS’siz işe alınacak!


Şehir hastanelerine yeni personel alımları yapılıyor ve bu alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İlkokul mezunu adaylar arasından başvurular kabul edilecek ve KPSS şartı aranmayacak. Farklı şehirlerde bulunan şehir hastanelerinde 30 farklı branşta personel alımları gerçekleştirilecek. Bu alımlar ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.

Şehir Hastanelerinde 30 farklı branşta KPSS şartsız personel alımı yapılacak. Alımlar, ilkokul mezunu adaylar arasından gerçekleştirilecek ve farklı şehirlerdeki hastanelerde çalışacak personel alınacak.



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Alım yapılacak branşlar açıklandı ve bu bilgiler kısa bir süre önce duyuruldu. Alımlar için aşağıdaki pozisyonlarda personel aranacak: Bilgi Teknolojileri Sorumluları, Ofisi Sorumluları, Hasta Yetkilisi, Temizlik Şefi, Çay Servis ve Temizlik Görevlisi, Muhasebe Sorumlusu, Saha Mimarı, Şantiye Şefi, Dizayn Ofis Şefi, İnce İşler Şefi, Bahçıvan, Teknik Hizmetler Uzmanı, Sağlık Teknikeri, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Tıbbi Raportör gibi işçiler alınacaktır.

Başvurular için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan ve başarılı bir şekilde arşiv ve güvenlik soruşturmasından geçen adaylar başvuru yapabilirler.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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