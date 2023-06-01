Devlet hastanelerine personel alımı yapılacak! İŞKUR duyurdu: KPSS’siz dolgun maaşlı iş fırsatı! Şehir hastanelerindeki personel alımları hız kesmeden devam ediyor! Şu sıralar birçok şehir hastanesi, personel alımı ilanlarıyla gündeme geliyor. Şehir hastanelerinin kadrosundaki eksiklikleri gidermek amacıyla iş ilanları aktif bir şekilde yayımlanmaya devam ediyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Şehir hastaneleri, nitelikli personel bulma konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. İşte detaylar...
DEVLET HASTANELERİNE PERSONEL ALIMI YAPILIYORİş arayanlar için sevindirici haberler geliyor, şehir hastaneleri personel alımı yapacak! Özel sektör tarafından yönetilen şehir hastaneleri, eksikliklerini gidermek amacıyla iş ilanları yayımlıyor. Bu ilanlar aracılığıyla güvenlik görevlisi, hasta bakıcı, hemşire, teknisyen, tekniker, aşçı gibi çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacaklarını duyurdular. Farklı şehir ve semtlerdeki şehir hastaneleri de ilanlarını sürdürüyor. Hangi hastane hangi kadrolarda personel arıyor ve başvurular nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...
Şehir hastaneleri, yeni personeller eklemek için son bir ilan daha yayımladı. Açıklamalarına göre, farklı departmanlarda çalışacak personellere en az 15.000 TL maaş ödeneceği belirtildi. Ayrıca, sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olan şehir hastaneleri, KPSS şartı aramadan personel alımı yapacaklarını ifade etti. Alınacak personellerin çeşitli kadrolara yerleştirileceği de belirtildi; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, aşçı gibi pozisyonlar açıklandı. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamalarında şehir hastaneleri, adayların ilgilendikleri iş ilanları üzerinden istenen belgelerle İŞKUR üzerinden başvuru yapabileceklerini bildirdi. İŞKUR web sitesi üzerinden şehir hastanelerini aratarak iş ilanlarının detaylarına ulaşmak mümkün. Hangi şehir hastanesi ne kadar personel alacak? Yapılan duyurulara göre, Kocaeli Şehir Hastanesi 3 Biyosidal Ürün Uygulayıcısı, 20 Garson, 20 Hastane Hizmetlisi, 30 Temizlik Görevlisi, 20 Aşçı Yardımcısı, 20 Silahsız Güvenlik Görevlisi, 10 Aşçı alımı yapacaklarını duyurdu. Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ise 3 Laboratuvar Teknikeri ve 50 Temizlik Görevlisi almayı planlıyor. Gaziantep Şehir Hastanesi ise 10 Çamaşırcı, 250 Beden İşçisi ve 250 Temizlik Görevlisi alımı yapacaklarını açıkladı. Diğer şehir hastaneleri için İŞKUR web sitesinden araştırma yapabilirsiniz.