Devlet her gün hesaba para yatıracak! Bu şarta dikkat: Günlük 133 TL alabilirsiniz







KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAMAYAN DEPREMZEDELERE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem sonrası işsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneği alamayanlara günlük 133,44 lira nakdi ücret desteği verildiğini açıkladı. Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen bölgedeki işçileri korumak için olağanüstü hal süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz."Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, etkilenen bölgede çalışamayacak durumdaki işçilere kısa çalışma ödeneği ve ücret desteği verildiğini açıkladı. Deprem nedeniyle işini kaybeden ve işsizlik ya da kısa çalışma ödeneği alamayacak durumda olanlara devlet tarafından günlük 133,44 TL nakit ücret desteği veriliyor. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Sosyal devlet ruhuyla depremden etkilenen bölgede emekçilerin yanındayız ve onların yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve ücret desteği sağlıyoruz. Deprem nedeniyle işini kaybeden ve işsizlik maaşı alamayacak durumda olanlara ve depremden etkilenenlere günlük 133,44 TL nakit ücret desteği veriyoruz.