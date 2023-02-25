Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem sonrası işsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneği alamayanlara günlük 133,44 lira nakdi ücret desteği verildiğini açıkladı. Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen bölgedeki işçileri korumak için olağanüstü hal süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz."
Finans
25 Şubat 2023 - 23:30
Devlet her gün hesaba para yatıracak! Bu şarta dikkat: Günlük 133 TL alabilirsiniz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Deprem nedeniyle işini kaybeden ve işsizlik maaşı alamayacak duruma gelenler ile depremden etkilenenlere günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği veriyoruz. Depremde kısa çalışma ödeneği alamayanlar."
Finans
25 Şubat 2023 - 23:30