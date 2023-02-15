Finans
15 Şubat 2023 - 11:45

Devlet hibe musluğunu açtı! Tamı tamına 200.000 TL hibe parası verilecek: Evi olmayanlar dikkat!

Depremden etkilenen vatandaşlara 200 bin liralık destek! İşte detaylar...

Finans
15 Şubat 2023 - 11:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Devlet hibe musluğunu açtı! Tamı tamına 200.000 TL hibe parası verilecek: Evi olmayanlar dikkat!
TAKİP ETTAKİP ET


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşlara 200 bin liralık para desteği verecek. Geri ödemesi yapılmayacak bu ödeme için internetten veya şubelere giderek başvuruda bulunmak mümkün. Devlet desteği ile sağlanan bu kampanya için vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşıyor olmaları ve deprem veya diğer afetler nedeniyle evlerinin hasar almış olması gerekiyor.

deprem

Yardımlar evin durumuna göre değişiklik gösterecek



2023 senesi güncel asgari ücrete göre verilen kararda, eskiden 10-40 bin lira olan yardım, artık 75 bin lira. Prefabrik yapılar için 150 bin lira verilirken diğer evler için 200 bin lira para desteği verilecek.

Başvuru şartları

Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar 18 yaşını tamamlamış olmalı, gelirleri asgari ücretin 3'te birinden düşük olmalı, tapuda tam hisseye sahip kişiler olmalılar. 

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ