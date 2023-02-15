Devlet hibe musluğunu açtı! Tamı tamına 200.000 TL hibe parası verilecek: Evi olmayanlar dikkat!







Yardımlar evin durumuna göre değişiklik gösterecek







Başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşlara 200 bin liralık para desteği verecek. Geri ödemesi yapılmayacak bu ödeme için internetten veya şubelere giderek başvuruda bulunmak mümkün. Devlet desteği ile sağlanan bu kampanya için vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşıyor olmaları ve deprem veya diğer afetler nedeniyle evlerinin hasar almış olması gerekiyor.2023 senesi güncel asgari ücrete göre verilen kararda, eskiden 10-40 bin lira olan yardım, artık 75 bin lira. Prefabrik yapılar için 150 bin lira verilirken diğer evler için 200 bin lira para desteği verilecek.Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar 18 yaşını tamamlamış olmalı, gelirleri asgari ücretin 3'te birinden düşük olmalı, tapuda tam hisseye sahip kişiler olmalılar.