Devlet işsizlere maaş başlıyor! İşi olmayanlara ayda 550 TL ödenecek: Hemen başvurun







İhtiyaç sahiplerine yardım yapılacak







İş arayanlara destek

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kolları sıvadı. Son dönemde enflasyon rakamlarının yükselmesi nedeniyle ülke genelinde büyük bir pahalılık yaşanıyor. Vatandaşların bu pahalılıktan en az şekilde etkilenmesi adına devlet yardımları başladı. Çalışanlar, emekliler ve öğrenciler için yapılan yardımların yanı sıra bir de işsizler için yardım yapılacak. Ekonomik açıdan zorluk yaşayan ve bir işte çalışmayan vatandaşlar için yılda üç kere ödeme yapılacak. Düşük gelirli ya da geliri olmayan vatandaşlar için yardımlar yapılmaya devam ediyor. Aileler, kadınlar, çocuklar, yetimler ve işsizleri kapsayan sosyal yardımlar ile birçok kişinin geçim derdine ortak olunması amaçlanıyor.Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 50’ye yakın sosyal yardım programı yürütülüyor. Bu kapsamda ilk olarak yıl boyunca hane başı ödenen aylık 850 TL ila 1.250 TL arasında yardım öne çıkıyor. Bu yardımdan yararlanabilmek için hanedeki kişi başı gelirin 1.833 liranın altında olması gerekiyor. Bir diğer yardım ise Çocuk Destek Bileşeni oluyor. Bir ya da iki çocuğu olan ailelere 350 TL, üç çocuklu ailelere 450 TL, dört çocuklu ailelere 550 TL ve beş çocuk ve fazlasına sahip olan ailelere de aylık 650 TL destek ödemesi yapılıyor.Devlet sosyal yardımlarda işsizleri de teğet geçmiyor. Çalışabilecek durumda olan ve iş görüşmelerine yönlendirilen kişilere bir yıl içerisinde üç kez her ay asgari ücretin en fazla yüzde 10’u kadar yardım yapılıyor. Bu ücret de aylık 550 TL’ye denk geliyor. Ayrıca eşini kaybeden ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kadınlara da dul maaşı bağlanıyor. Ayda 1000 TL olarak yapılan yardım, aylık olarak hesaplanmakta ve iki ayda bir hesaplara aktarılmaktadır. Çocuk yardımlarında birden fazla ödeme yapılıyor. Buna göre çoklu doğum yardımı programı ile ihtiyaç sahibi ailelere çocuk başına 400 TL ödeme yapılıyor. 0 – 2 yaş aralığındaki çocuklar için ailelere iki ayda bir para ödeniyor. Bu yardım için de başvuru şartı, hanedeki kişi başı gelirin 1.833 TL olmasıdır. Devlet tarafından yapılan bu yardımlara başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Ayrıca bazı yardımlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat başvuru yapılması gerekiyor.