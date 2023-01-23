Devlet işsizleri maaşa bağlıyor! 120 gün detayına takılana ayda 5.137 TL ödenecek! Treni kaçıran çok üzülür







2.568 TL İLE 5.137 TL ARASI ÖDEME







İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI

İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURMANIN ŞARTLARI NELERDİR

İhtiyacı olanlara 5137 lira nakit ödeme verilecek. Bu ödemeler İŞKUR ya da e-devlet aracılığıyla alınabilir. Başvuru değerlendirilip onaylanmasının ardından, bu aylıklar düzenli bir şekilde devam ediyor. Peki başvuru koşulları neler? İşte detaylar…İŞKUR işsizlere asgari 2.568 lira, maksimum 5.137 lira maaş ödeyecek. Bu yardımlar işsizlik maaşı adı altında ödenmektedir. 2022 yılında işsizler için asgari ücret 2568 lira olarak belirlendi. En yüksek maaş 5137 lirayı buldu. Bu maaşı alabilmek için kendi hatanız olmadan işsiz kalmanız gerekmektedir.Hizmet ilişkisinin bitiminden son 120 gün içerisinde hizmet akdini feshetmiş olması Hizmet ilişkisinin bitiminden önce son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması En yakın İŞKUR birimine şahsen ya da e-devlet hizmet sözleşmesinin bitiminden sonraki 30 gün içinde başvuruyu tamamlamak gerekiyor.İşsizlik maaşı alabilmek için emekliliğinizden itibaren 120 gün içinde primlerinizi ödemeniz gerekmektedir. Çalışanın, iş akdinin feshinden itibaren son üç yılda en az 600 ikramiye gün çalışmış olması gerekir. İş sözleşmesi son üç yıl içinde feshedildi. 600 gün çalışıp 180 gün işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsiz, 900 gün çalışıp 240 gün işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsiz, 1080 gün çalışıp 300 gün, süreyle işsizlik ödenekleri verilir.