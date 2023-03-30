KAMU PERSONELİ
30 Mart 2023 - 23:15

Devlet kapısında çalışmak isteyenlere müjde! Adalet Bakanlığı ilana çıktı: 12.000 TL maaşla memur alımı yapılacak!

Kamu kurumları üzerinde işe girmek isteyenlere Adalet Bakanlığı'ndan yeni haber geldi. En az 11 bin TL maaşlı çalışmak isteyenlere iş fırsatı doğdu. Adalet Bakanlığı iş ilanı üzerine dikkatleri çekerken 18 bin 305 personel alımı yapacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı personel alım şartları ve kadrolar hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

KAMU PERSONELİ
30 Mart 2023 - 23:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Devlet kapısında çalışmak isteyenlere müjde! Adalet Bakanlığı ilana çıktı: 12.000 TL maaşla memur alımı yapılacak!
TAKİP ETTAKİP ET


2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında personel alımı için harekete geçilirken Adalet Bakanlığı memur alımı için başvuru şartları ve branşlar açıklandı. Adalet Bakanlığı personel alım başvuru şartları detaylarıyla haberimizin devamında.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KOŞULLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



-Kamu haklarından yararlanıyor olmak

-Rüşvet, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından mahkum olmamak

-Askerlikle ilişkinin bulunmaması

-Güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak.

Adalet Bakanlığı persone alımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bahsi geçen personel alımı hakkında bilgilerini yayınlarken Personel Genel Müdürlüğü bünyesine 9.229 kişi, Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğüne 8.376, İcra Dairesi Başkanlığına 700 olmak üzere toplamda 18.305 personel alımı yapılacağını duyurdu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ