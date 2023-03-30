Devlet kapısında çalışmak isteyenlere müjde! Adalet Bakanlığı ilana çıktı: 12.000 TL maaşla memur alımı yapılacak!







ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KOŞULLARI







2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında personel alımı için harekete geçilirken Adalet Bakanlığı memur alımı için başvuru şartları ve branşlar açıklandı. Adalet Bakanlığı personel alım başvuru şartları detaylarıyla haberimizin devamında.-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak-Kamu haklarından yararlanıyor olmak -Rüşvet, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından mahkum olmamak -Askerlikle ilişkinin bulunmaması -Güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bahsi geçen personel alımı hakkında bilgilerini yayınlarken Personel Genel Müdürlüğü bünyesine 9.229 kişi, Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğüne 8.376, İcra Dairesi Başkanlığına 700 olmak üzere toplamda 18.305 personel alımı yapılacağını duyurdu.