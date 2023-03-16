Devlet kapısında çalışmak isteyenlere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan iş ilanı! En az 13.000 TL maaş verilecek: İşte şartlar

4857 Sayılı İş Kanunu ile 4857 Sayılı İşçilerin İşe Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine bakılarak iş alımlarının yapılacağı duyuruldu. 13 - 17 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak başvurular İŞKUR resmi sayfası üzerinden yapılması üzerine harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alım şartları ve başvuru süreci haberimizde.
BAŞVURU KOŞULLARI-TC vatandaşı olmak
-18 yaşını doldurmuş olmak -Devlete yapılan yanlış üzerine mahkum giymemiş olmak -Kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç ya da ilişkisinin kesilmemiş olmak -Emeklilik, yaşlılık aylığı almamış olmak -Vardiyalı çalışmaya uygun olmak -Fiziki şartları yerine getirmek -Hava ve seyahat koşulunda çalışabilmek.