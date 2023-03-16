Devlet kapısında çalışmak isteyenlere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan iş ilanı! En az 13.000 TL maaş verilecek: İşte şartlar







BAŞVURU KOŞULLARI







DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

4857 Sayılı İş Kanunu ile 4857 Sayılı İşçilerin İşe Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine bakılarak iş alımlarının yapılacağı duyuruldu. 13 - 17 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak başvurular İŞKUR resmi sayfası üzerinden yapılması üzerine harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alım şartları ve başvuru süreci haberimizde.-TC vatandaşı olmak-18 yaşını doldurmuş olmak -Devlete yapılan yanlış üzerine mahkum giymemiş olmak -Kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç ya da ilişkisinin kesilmemiş olmak -Emeklilik, yaşlılık aylığı almamış olmak -Vardiyalı çalışmaya uygun olmak -Fiziki şartları yerine getirmek -Hava ve seyahat koşulunda çalışabilmek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, açık iş ilanı için başvuru süreci hakkında bilgiler resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. İŞKUR üzerinden başvuru evrakları götürülerek başvuruda bulunulur. Evrak inceleme sonucunda ilan şartlarını sağlayan adaylar sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanır. Kura örnekleri ile açık iş kapsamı her il ve unvan için 4 katı kadar asıl ve aynı miktarda yedek adayların ismi yayınlanacaktır.