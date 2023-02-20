Devlet kentsel dönüşüm seferberliğinde! Başvuru yapanlar 12 ay kira yardımı alacak!

Kira ödeme desteğinin yanında ihtiyaç durumunda olanlara kişilere destekler verilmeye devam ederken başvuruların başladığı haberi geldi. Aile destek paketi, elektrik, su, doğalgaz ve kira yardımı için talepler artış gösterirken şartlar ve gerekli olan belgeler ise tek tek açıklandı. Kentsel dönüşümle beraber kira desteği verilirken şehirlere göre farklılık gösteren tutarlar 1500 TL'den başlamaktadır. Kentsel dönüşüm için gerekli evraklar ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER-Tapu kaydı
-Tapu kaydını güncel olarak gösteren belge -Nüfus cüzdanı fotokopisi -Nüfus cüzdanı -Yapının riskli olduğunu ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağı gösteren belge