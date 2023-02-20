Finans
20 Şubat 2023 - 09:45

Devlet kentsel dönüşüm seferberliğinde! Başvuru yapanlar 12 ay kira yardımı alacak!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destekler verilirken yapılan bu ödemelerle beraber tüm hızıyla devam ederken kentsel dönüşüm kira yardımı yapılacağı müjdesi verildi. Peki kimler nasıl kentsel dönüşüm kira yardımı alabilir? İşte detaylar...

Finans
20 Şubat 2023 - 09:45
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Devlet kentsel dönüşüm seferberliğinde! Başvuru yapanlar 12 ay kira yardımı alacak!
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Kira ödeme desteğinin yanında ihtiyaç durumunda olanlara kişilere destekler verilmeye devam ederken başvuruların başladığı haberi geldi. Aile destek paketi, elektrik, su, doğalgaz ve kira yardımı için talepler artış gösterirken şartlar ve gerekli olan belgeler ise tek tek açıklandı. Kentsel dönüşümle beraber kira desteği verilirken şehirlere göre farklılık gösteren tutarlar 1500 TL'den başlamaktadır. Kentsel dönüşüm için gerekli evraklar ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Tapu kaydı



-Tapu kaydını güncel olarak gösteren belge

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Nüfus cüzdanı

-Yapının riskli olduğunu ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağı gösteren belge

kentsel dönüşüm

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

Kredisi en çok 120 ay vade verilerek devlet faiz desteği sunarak verimliliğine göre senelik yüzde 5 oranında faiz veriliyor. kredi almak bağlamında lüzumlu koşullar oluşumuyla beraber hak sahiplerinin şu adımları izlenmesi gerekir. Riskli yapı tespit raporu eşliğinde lisanslı kuruluşa başvuru yapılması gerekir. Başvuruyla beraber yönetici firma belirlenmesiyle inşaat yapım sözleşmesi imzalanır. Her birey bir konut için en fazla 100 bin TL kredi imkanı veriliyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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