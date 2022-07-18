Devlet kesenin ağzını açtı: 4 milyon hane için 15 milyarlık destek ayırdı!













1 milyon çocuk için eğitim desteği

Evde bakım maaşı olanlara elektrik faturası desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı bir açıklamasında 15 milyar tutarından bir destek verileceği müjdesini vermişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Türkiye Aile Destek' projesi kapsamında milyonlarca haz sahibine farklı ödenekler sağlanacak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ekonomik zorluklar altında ezilmeyecek. 4 milyon hanenin faydalanacağı destek ödemelerinde hanelerin gelir durumlarına göre aylık olarak 45 TL'den 600 TL'ye kadar bir destek ödeneği çıkarılacak. Söz konusu destekler ise ailelere 12 ay boyunca verilecek.Evde bakım maaşı alan vatandaşların bile faydalanabildiği destek paketi için başvurular 27 Haziran tarihinde başlatıldı. e-Devlet sistemi üzerinden yapılan başvurular, değerlendirmeye alındıktan sonra ihtiyaç sahibinin gerekli şartları taşıdığı tespit edildikten hemen sonra ödeneği başlatılıyor. E-devlet Kapısı'nı kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına" (SYDV) giderek başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.Türkiye Aile Destek projesinde ayrıca 1 milyon çocuk için de anaokulu desteği sağlanacak. Sosyal yardım desteğinden faydalanan ailelerin çocuklarının anaokulu eğitimlerinden faydalanabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolle birlikte ihtiyaç sahibi aileler söz konusu ödenekten alabilecekler. Aileler, sadece çocuklarını okula kaydettirecekler ve süreç boyunca çocuklara eğitim desteğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sağlayacak.Aile destek programı çerçevesinde gelir dağılımı eşitliğinin sağlanması amacıyla sosyoekonomik durumu kötü olan 4 milyon hane destekten faydalanacak. Bu kapsamda evde cihaza bağlı olarak yaşayan hastalara da devlet elektrik tüketim desteği verecek. Söz konusu destekten kronik hastalıklarından dolayı elektrikli tıbbi cihaz kullanmak zorunda kalan ihtiyaç sahipleri faydalanacak.