Devlet kesenin ağzını açtı! Yardımlar kalem kalem açıklandı: Toplam 20.000 TL yardım müjdesi...







ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK







İhtiyacı olan vatandaşın nakit sıkıntısını gidermek için devlet tarafından düzenli olarak yapılan sosyal destekler sürüyor. Peki anneler için çocuk ödemesi nasıl alınır? Miktarı nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Devlet tarafından çalışan anneler için verilen çocuk ödemesi tutarları belirlendi. Yeni doğum yapmış olan anneler başvuru yaptıktan sonra ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve daha fazla çocuk için 600 TL nakit desteği alacak. Anneler için diğer bir destek yardımı ise süt parası.SGK'ya bağlı olan çalışan anneler düzenli olarak 202 TL süt parası desteği alacak. Bu destek çalışmayan annelere verilmiyor. Devletin belirlediği diğer ödeme ise asker çocukları için yapılan ödemeler oldu. İhtiyacı olan asker ailelerine iki ayda bir 550 TL nakit desteği verilecek. İhtiyacı olan asker çocukları içinse 200 TL ödeme yapılıyor. Başvurular aileler tarafından da yapılabiliyor.