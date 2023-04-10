Devlet kesenin ağzını ihtiyaç sahiplerine açtı! Başvuru yapan ailelere 850 TL mutfak harçlığı verilecek: Yalnızca tek seferlik...













Devlet, maddi gücü yetersiz olan vatandaşlara farklı alanlarda destek sağlamak için birçok farklı program yürütmektedir. Bu programlar arasında en çok bilinenler arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü "Aile Destek Programı" yer almaktadır. Bu program kapsamında yapılan ödemeler, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen miktarlarda ve aylık olarak yapılmaktadır. Programdan yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar arasında hanedeki kişi başı gelir seviyesi ve diğer sosyal koşullar yer almaktadır. Hanede kişi başı ortalama gelir tutarı 450 TL ve altında olanlar, 1.200 TL destek alabilirler. Eğer hanede kişi başı ortalama gelir tutarı 450 TL ile 911,15 TL arasındaysa, destek ödemesi 1.100 TL olacaktır. Hane içi gelir ortalaması 911,15 TL ile 1.372,30 TL arasında olanlar, 950 TL destek alabilirler. 1.372,30 TL ile 1.833,45 TL arasında olanlar için ise 850 TL destek ödemesi verilmektedir.Aile Destek Programı kapsamında verilen ödemelerden yararlanmak isteyenler, e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Ayrıca ikametgah adreslerinin sınırları içinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı merkezlerinden de başvuru yapmak mümkündür. Verilen destek ödemeleri, en fazla 12 ay süreyle verilmektedir. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü programlar dışında, diğer bakanlıkların yürüttüğü sosyal destek programları da bulunmaktadır. Örneğin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü "Kırsal Kalkınma Destekleri", İŞKUR'un yürüttüğü "İşsizlik Sigortası", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü "Sosyal Yardımlar" gibi programlar da bulunmaktadır. Bu programlardan yararlanmak için ise genellikle belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar arasında, gelir düzeyi, sosyal durum, yaş, cinsiyet gibi faktörler yer alabilir. Başvuru işlemleri de genellikle e-devlet veya ilgili bakanlık ya da kurumların resmi web siteleri üzerinden gerçekleştir