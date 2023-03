Devlet kesenin ağzını nakit arayanlara açtı! Formu dolduranlara 3300 TL yardım yapılacak

HER AİLEYE 3 BİN 300 TL ÖDEME







3 BİN 300 TL DESTEK ÖDEMESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ülkede artan yaşam maliyetleri, vatandaşın ay sonunu getirme konusunda ciddi sıkıntılara yol açıyor. Bu konuda devlet, vatandaşları rahatlatacak müjdeli haberi verdi. Her aile için 3 bin 300 TL destek ödemesi yapılacak. İşte haberin ayrıntıları...Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin yanı sıra, her geçen gün peşi sıra gelen zamlar vatandaşın belini büktü. Devlet ise bu duruma bir çözüm getirmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda devlet, ailelere 3 bin 300 TL destek ödemesi yapmayı amaçlıyor. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuklu aileler için 3 bin 300 TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Yardıma başvuru yapmak isteyen aileler için de başvuru şartları açıklandı. Bakanlık, başvuruların başladığını da duyurdu.Ailelerin cebine büyük bir ferahlık getirecek olan bu yardımın detaylarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı duyurdu. Başvuru şartlarını da açıklayan bakanlık, koşulları sağlayan her çocuklu aile için destek ödemesinin yapılacağını söyledi. Hanede bulunan çocuk veya çocukların öğrenim derecesine göre ödemelerin değişiklik gösterebileceği bildirilirken, bakanlık, destek ödemesinin 5 bin 500 TL'ye kadar çıkabileceğini de ayrıca belirtti. Destek ödemesine başvurmak isteyen ailelerin e-devlet üzerinden işlem yapabilmektedir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri'nden de bu başvurular yapılabilmektedir. Size en yakın ilçedeki dernek şubesine giderek başvurunuzu başlatabilirsiniz. Şartların uygun olması halinde bu destek ödemesinden faydalanabileceksiniz. Başvuruların, 10 gün içerisinde sonuçlandırılacağı bildirildi.