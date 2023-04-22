Devlet kira fiyatlarına el koydu! Artık bu sisteme göre belirlenecek

Yeni bir kira sistemi geliyor! son dakika açıklamasına göre, devlet kiralara müdahale ederek fahiş kiraya engel olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutlarda ve işyerlerindeki fahiş kira zamlarına yenileme yapılacağını belirtti. Seçimin ardından 8 milyon kiracının haklarının korunması için planlanan yeni sistem için işaret verdi. Yıllık kira artışına üst sınır, evin yaşı, büyüklüğü, konumu ve kat sayısı gibi faktörler dikkate alınacak. Bu düzenleme hakkında ilk bilgiler geldi. Geçtiğimiz yıl kiraya yüzde 25'ten fazla zam yapılamayacağı bir üst sınır getirilmişti. Ancak, Temmuz ayı sonunda bu sınır sona eriyor ve 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira zammı yapılacak. Bu durum, eski kiracılar için yüzde 25 zamlı kira ödeme yükümlülüğüne neden olurken, boş evlerde kira üst sınırı olmadığı için fiyatlar önemli ölçüde arttı. Kiraların asgari ücreti bile geçmesi nedeniyle, bu konuda çok sayıda yargı dosyası mevcut.
Son dakika açıklamasına göre, Türkiye'de yeni bir kira sistemi hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet fahiş kiraya engel olmak için kiralara müdahale edecek. Konut ve işyerlerindeki fahiş kira zamlarına düzenleme yapılacağı belirtilerek, seçim sonrası 8 milyon kiracının korunması için atılacak adımlara işaret edildi. Yeni kira sistemi, yıllık kira artışlarına üst sınır getirecek ve evin yaşı, büyüklüğü, konumu ve kat sayısı gibi faktörleri dikkate alarak bu sınırları belirleyecek. Böylece, kiracılar fahiş kira artışlarından korunacak ve adil bir kira ödeme sistemi oluşturulacak. Bu düzenleme ile birlikte, Türkiye'deki kiracılar daha uygun ve adil kira fiyatları ile karşılaşacaklar. Ayrıca, ev sahipleri de yıllık kira artışlarına üst sınır getirilmesi nedeniyle daha istikrarlı bir gelir elde edebilecekler. Yeni kira sistemi ile birlikte, Türkiye'de ev kiralama piyasasının daha şeffaf ve adil bir şekilde işlemesi hedefleniyor. Gayrimenkul Hukuk Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kiraya yapılacak düzenlemenin evin durumuna, konumuna ve metrekaresine göre belirlenmesi gerektiğini belirtti. Yeni düzenleme ile kiraya üst sınır getirilmesi ve 10 bin lira kira belirlenen evin 20 bine verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Gayrimenkul Hukuk Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yeni düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamada, Bakanlığın mahalle ve evlere göre rayiç bedel belirlemesi yapacağını söyledi. Kiraz, "Bir sokakta 20 yıllık daireyle 5 yıllık daire için ya da zemin katla üst kat için aynı değer belirlenmiyor. Bu sistem geçerli olursa, kira zammı 12 aylık TÜFE ortalamasıyla değil, emlak vergisinde olduğu gibi 4 yılda belirlenen değer ve bu süre içinde de devam eden yıllarda yeniden değerleme oranında artış şeklinde olacaktır" diye anlattı. Dünyada, kira fiyatlarının kontrolü, evin bulunduğu konum, kaçıncı katta olduğu, metrekaresi, oda sayısı gibi değişkenlere puanlar verilerek yapılmaktadır. Bu puanlama tablosunda, evin ne kadar paraya kiraya verilebileceği belirtilmektedir. Bu yöntem sayesinde, kirada aşırılığın engellenmesi planlanmaktadır.