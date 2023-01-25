Devlet kış desteği ile yardım elini uzattı! PTT’ye giden 2.500 TL yardımı alacak







900 TL ve 2.500 TL ARASINDA DESTEK ÖDEMELERİ







KIŞ DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sosyal destek ödemeleri devlet tarafından karşılanırken 900 ve 2.500 TL arasında destek ödemeleri yapıldı. PTT üzerinden yapılan ödemelere ilişkin ödemelerin şartları açıklandı. İşte, doğalgaz destek ödeme şartları ve başvuru detayları...2023 yılına giriş yapılırken doğalgaz destek ödemelerinin detayları araştırılırken eylül ayında başlayan destek ödemeleri mart ayıyla başlayarak devam eder. Ödemeler 900 TL ve 2.500 TL arasında değişkenlik gösteren ödemeler kimlik ve faturalarla PTT üzerinde teslim edilir. 3294 sayılı Kanun doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından destek ödemeleri yapılıyor.-İhtiyaç sahibi olması -TC vatandaşı olmak -E devlet sistemi üzerinden destek programına başvuru da bulunmak -Doğalgaz arzı bulunan ilçe veya beldede yaşıyor olmak -İkamet adresinin ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı abone bulunması -Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından hak sahibi olmak.Tc kimlik numarası ve şifre ile e devlet sistemine giriş yapılırken arama motoru üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına giriş yapılır. Sayfasına giriş yapılırken başvuru işlemleri sırasıyla tamamlanır.