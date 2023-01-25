Sosyal destek ödemeleri devlet tarafından karşılanırken 900 ve 2.500 TL arasında destek ödemeleri yapıldı. PTT üzerinden yapılan ödemelere ilişkin ödemelerin şartları açıklandı. İşte, doğalgaz destek ödeme şartları ve başvuru detayları...
Finans
25 Ocak 2023 - 07:00
Devlet kış desteği ile yardım elini uzattı! PTT'ye giden 2.500 TL yardımı alacak
Kış aylarının gelmesiyle beraber soğuk havalarının etkisini göstermesiyle kış destek ödemeleri yapılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek verilirken 2.500 TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Sosyal destek ödemeleri özellikle dar gelirli ailelerin hesaplarında yer aldı. Doğalgaz destek ödemelerine dair detaylar haberimizde yer almaktadır.
Finans
25 Ocak 2023 - 07:00