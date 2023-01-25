Finans
25 Ocak 2023 - 07:00

Devlet kış desteği ile yardım elini uzattı! PTT'ye giden 2.500 TL yardımı alacak

Kış aylarının gelmesiyle beraber soğuk havalarının etkisini göstermesiyle kış destek ödemeleri yapılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek verilirken 2.500 TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Sosyal destek ödemeleri özellikle dar gelirli ailelerin hesaplarında yer aldı. Doğalgaz destek ödemelerine dair detaylar haberimizde yer almaktadır.

Finans
25 Ocak 2023 - 07:00
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Devlet kış desteği ile yardım elini uzattı! PTT’ye giden 2.500 TL yardımı alacak


Sosyal destek ödemeleri devlet tarafından karşılanırken 900 ve 2.500 TL arasında destek ödemeleri yapıldı. PTT üzerinden yapılan ödemelere ilişkin ödemelerin şartları açıklandı. İşte, doğalgaz destek ödeme şartları ve başvuru detayları...

900 TL ve 2.500 TL ARASINDA DESTEK ÖDEMELERİ

2023 yılına giriş yapılırken doğalgaz destek ödemelerinin detayları araştırılırken eylül ayında başlayan destek ödemeleri mart ayıyla başlayarak devam eder. Ödemeler 900 TL ve 2.500 TL arasında değişkenlik gösteren ödemeler kimlik ve faturalarla PTT üzerinde teslim edilir. 3294 sayılı Kanun doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından destek ödemeleri yapılıyor.



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KIŞ DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

-İhtiyaç sahibi olması

-TC vatandaşı olmak

-E devlet sistemi üzerinden destek programına başvuru da bulunmak

-Doğalgaz arzı bulunan ilçe veya beldede yaşıyor olmak

-İkamet adresinin ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı abone bulunması

-Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından hak sahibi olmak.

DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tc kimlik numarası ve şifre ile e devlet sistemine giriş yapılırken arama motoru üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına giriş yapılır. Sayfasına giriş yapılırken başvuru işlemleri sırasıyla tamamlanır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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