Devlet korumasında eğitim gören 685 genç için atama kararı çıktı!

Devlet tarafından korumaya alınan ve eğitimlerini tamamlayan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına istihdam sağlanması kanunu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı bir son dakika açıklamasında, koruma ve bakım altında bulunan 685 genç için noter huzurunda bir gerçekleştirilecek törenle birlikte gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlardaki kadrolara yerleştirilecekleri belirtildi.
Yıl içinde 3 kez atamaları yapılan devlet koruması altında olan gençlerin, kadrolu olarak kurumlara yerleştirilmesi sonrası, rehberlik ve izlenme birimleri tarafından kendilerine desteğin devam ettiği aktarılan açıklamada, işe yerleştirilen gençlerin takiplerinin bakanlık tarafından sürekli yapılmaya devam edildiği ve ihtiyacı olan konular için de kendilerine rehberlik yapıldığı bildirildi.
Yıl içinde 3 kez atamaları yapılan devlet koruması altında olan gençlerin, kadrolu olarak kurumlara yerleştirilmesi sonrası, rehberlik ve izlenme birimleri tarafından kendilerine desteğin devam ettiği aktarılan açıklamada, işe yerleştirilen gençlerin takiplerinin bakanlık tarafından sürekli yapılmaya devam edildiği ve ihtiyacı olan konular için de kendilerine rehberlik yapıldığı bildirildi.