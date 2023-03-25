Devlet kurumları kapıları açtı! Tam 650 memur alımı başlatıldı: Lise ve üniversite mezunları dikkat! Düşük KPSS puanıyla alınacak







KAMUDA PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞECEK!







Kamu personel alımları 7 farklı yerde ilanda bulunuldu. Başvuru için gerekli şartlar ve detaylar paylaşıldı. Hangi kategoride kaç farklı alım olacaktır? Başvuru detayları nelerdir? Şartlar nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.Bakanlık, Belediye ve Üniversitelere memur personel alımı gerçekleştirilecektir. 7 ilanda 650 memur alımı için detaylar duyuruldu. Lise, ön lisans, lisan düzeyinde adaylar başvuruda bulunabilecekler.-ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI: 500 personel alımında bulunacaktır. Afet bölgesi görevlendirilmesi için alım ilanında bulunacaktır. 223 kişi İnşaat Mühendisi, 25 harita mühendisi, 35 kişi makine mühendisi, 35 elektrik- elektronik mühendisi, 35 kişi çevre mühendis, 20 jeoloji mühendisi, 20 jeofizik mühendisi, 33 kişi mimar, 25 şehir plancısı, 28 avukat, 21 uzman memur personel alımı gerçekleşecektir. KPSS puanı üzerinden P3 türünden en düşük 70 puan alınması gerekmektedir. -KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 61 kişi alım yapacaktır. Lise, ön lisans, lisans düzeyinde olması şarttır. 7 kişi teknisyen, 3 koruma, güvenlik görevlisi, 18 destek personel, 1 şoför, 4 tekniker, 1 destek personel, 1 psikolog, 1 avukat, 2 mühendis, 3 kişi büro personel, 18 büro personel için KPSS'den 50 puan koşulu bulunmaktadır. -İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa rektörlüğüne farklı fakülte ve birimlerde 61 sözleşmeli personel alınacaktır. P94, P93, P3 puan türünden en düşük 50 alınması şarttır. -TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yazılı ve sözlü sınavdan başarılı ile geçilmesi halinde 1 kişi yazılım geliştiricisi göreve alınacaktır. -ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 1 kıdemli ağ uzmanı, 1 sistem uzmanı, 1 yazılım geliştiricisi, 1 CBS yazılım geliştirmecisi, 1 veri taban yönetim uzmanı, 1 proje yöneticisi olarak 6 kişi göreve alınacaktır. -SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ En az lise olma koşulu bulunmaktadır. 5 kişi zabıta lise düzeyi, 4 zabıta ön lisans düzeyi, 6 zabıta lisans mdüzeyi, toplamda 15 memur alınacaktır. -ERZURUM HORASAN BELEDİYESİ Kadın ve erkekler aday olabilecektir. 10. ve 9. derece kadroda istihdam sağlamak için alım gerçekleştirilecektir. 1 lisan mezun düzeyinde VHKİ, 1 ön lisans mezunu tekniker ve VHKİ, toplamda 3 memur göreve alınacaktır.